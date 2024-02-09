Спасатели освободили автомобиль скорой помощи из снежной западни

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили автомобиль скорой помощи, который застрял в снегу. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Медики скорой обратили за помощью к спасателям, так как застряли на дороге з-за прошедшего сильного снегопада.. Самостоятельно автомобиль вытолкнуть не вышло.
Стоит отметить, что инцидент произошел в поселке Черусти городского округа Шатура.
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«Прибыв на место вызова, дежурный караул не смогли подъехать на пожарной автоцистерне к машине, а руками вытолкать ее из сугробов не получилось. Тогда один из работников пожарной части, живущий неподалеку, пригнал свой личный трактор. После чего специалисты закрепили буксировочным тросом карету скорой помощи и вытащил ее из снежного плена. Медики поблагодарили огнеборцев и поспешили к пациенту», — рассказал начальник подразделения Виктор Данилов.
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Мира Полтева