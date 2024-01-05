Михальков держит на личном контроле ситуацию с теплом и электроснабжением

Температура выхода с котельной уже заметно выросла. Местные жителей начали писать в чате, что батареи потеплели.
По остальным объектам оперативную информацию всегда готовы предоставить специалисты Горячей линии округа - 8(800) 201-67-47.
Ранее сообщалось, что в условиях аномальных морозов большую нагрузку испытывает в Солнечногорске вся система электроснабжения. В последние несколько дней фиксируются отключения на фидере Дзержинский, который питает Поварово, Лыткино, Задорино, Белавино, Ложки, Новую, Льялово, Полежайки, Повадино, ряд других населенных пунктов и СНТ.
Причина кроется в резко возросшем потреблении. Многие на новогодние каникулы уехали за город, и система не справляется с нагрузкой.
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