К заявке на компенсацию за домашний телефон в Подмосковье подключили ИИ

Фото: iStock/Dobrila Vignjevic
Оформить ежемесячную денежную компенсацию на оплату стационарного телефона через портал госуслуг Московской области стало проще благодаря подключению искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Нейросеть будет использоваться при подаче заявления на возобновление компенсации на оплату услуг местных телефонных соединений. Это позволит уменьшить количество ошибок при оформлении заявок и снизить число отказов от ведомства», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Компенсация оплаты за домашний телефон положена пожилым ветеранам труда или военной службы и ряду других категорий льготников.
Читайте также:
Приложение «Добродел» получило национальную премию «КулибИТ»
В Подмосковье улучшили онлайн-услугу для будущих опекунов
В приложении «Добродел» появился школьный электронный дневник
Лев Каштанов