Приложение «Добродел» получило национальную премию «КулибИТ»

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Мобильное приложение для жителей Московской области «Добродел» завоевало национальную премию «КулибИТ-2024» в номинации «Технологический суверенитет», сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Через приложение «Добродел» пользователь получает доступ ко всем подмосковным цифровым услугам, включая сервисы областного госпортала, электронный дневник и пр. Пользователи приложения могут также с его помощью записаться на приём в МФЦ, к врачу, записать ребёнка в кружок или секцию, оплатить коммунальные услуги, узнать даты пуска отопления и сезонного отключения горячей воды, а также сообщить о той или иной проблеме», — говорится в сообщении.Скачать приложение «Добродел» можно на подмосковном портале госуслуг.
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Лев Каштанов