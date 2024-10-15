Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Приложение «Добродел» получило национальную премию «КулибИТ»

Приложение «Добродел» получило национальную премию «КулибИТ»

15 октября 2024, 10:16
Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Оригинал
Мобильное приложение для жителей Московской области «Добродел» завоевало национальную премию «КулибИТ-2024» в номинации «Технологический суверенитет», сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.


«Через приложение «Добродел» пользователь получает доступ ко всем подмосковным цифровым услугам, включая сервисы областного госпортала, электронный дневник и пр. Пользователи приложения могут также с его помощью записаться на приём в МФЦ, к врачу, записать ребёнка в кружок или секцию, оплатить коммунальные услуги, узнать даты пуска отопления и сезонного отключения горячей воды, а также сообщить о той или иной проблеме», — говорится в сообщении.
Скачать приложение «Добродел» можно на подмосковном портале госуслуг.

Читайте также:

В Подмосковье улучшили онлайн-услугу для будущих опекунов

В приложении «Добродел» появился школьный электронный дневник

Порталом госуслуг Подмосковья воспользовались более 200 млн раз
#мингосуправления мо
#добродел
#приложения
#цифровизация
#премия
#московская область
#подмосковье
К заявке на компенсацию за домашний телефон в Подмосковье подключили ИИ
15 октября 2024, 10:57

Фото: iStock/Dobrila Vignjevic

Оформить ежемесячную денежную компенсацию на оплату стационарного телефона через портал госуслуг Московской области стало проще благодаря подключению искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Нейросеть будет использоваться при подаче заявления на возобновление компенсации на оплату услуг местных телефонных соединений. Это позволит уменьшить количество ошибок при оформлении заявок и снизить число отказов от ведомства», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Компенсация оплаты за домашний телефон положена пожилым ветеранам труда или военной службы и ряду других категорий льготников.

Читайте также:

Приложение «Добродел» получило национальную премию «КулибИТ»

В Подмосковье улучшили онлайн-услугу для будущих опекунов

В приложении «Добродел» появился школьный электронный дневник
#цифровизация
#мингосуправления мо
#надежда куртяник
#госуслуги
#портал
#искусственный интеллект
#ии
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Фрязине капитально отремонтируют детский сад
15 октября 2024, 10:36

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Детский сад, расположенный по адресу: город Фрязино, улица Ленина, дом 11А, планируют капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт здания и поставить туда всё оборудование, необходимое для функционирования учреждения», — говорится в сообщении.
Общая площадь детского сада составляет более 840 квадратных метров, завершить ремонт планируется в 2025 году.

Начальная стоимость лота составляет 105 миллионов 410 тысяч 760 рулей 40 копеек. Заявки принимаются до 31 октября.

Читайте также:

В Балашихе капитально отремонтируют около четырёх километров теплосетей

В Московской области свыше 160 человек переселили из аварийного жилья

Ремонт Центра образования №23 в посёлке Обухово завершат в 2025 году
#комитет по конкуретной политике мо
#фрязино
#детский сад
#торги
#капремонт
#детсад
#капитальный ремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ступил в силу приговор украинскому активисту за призывы калечить пленных РФ
15 октября 2024, 10:34

Фото: iStock/Zolnierek

Приговор для украинского командира добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко* вступил в законную силу. Об этом пишет ТАСС.
«Приговор обжалован не был в установленный законом срок, поэтому решение суда вступило в силу», — говорится в сообщении.

Друзенко* является основателем первого добровольческого мобильного госпиталя им. Н. Пирогова, где оказывалась помощь украинским военным, пострадавшим в Донбассе. Он открыто призывал подчиненных к насилию в отношении российских бойцов, которые попадали в плен к ВСУ. Позже он пояснил, что им двигали эмоции, и извинился.

В июне текущего года Басманный суд приговорил Друзенко к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима заочно.

Читайте также:

Суд приговорил Винатье** к трем годам колонии по делу о статусе иноагента

Верховный суд РФ поддержал отставку судьи за мат и близкие отношения с адвокатом

Жителю Мурманска дали 13 лет за отправку СБУ сообщений, компрометирующих ВС РФ

* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
#суд
#приговор
#помощь
#мат
#отношения
#эмоции
#всу
#вс рф
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде состоялся рейд по выявлению нарушений правил перевозки детей
15 октября 2024, 10:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

Сотрудники ГИБДД Павлово-Посадского района провели 11 октября профилактическую акцию «Ребёнок в автомобиле», чтобы предотвратить нарушения правил перевозки детей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Одно из основных требований ПДД — перевозить детей младше 12 лет в автомобиле только с использованием специального детского кресла. Однако многие водители пренебрегают безопасностью маленьких пассажиров, не осознавая, что их преступная небрежность может стоить ребёнку жизни.

Во время акции инспекторы останавливали автомобили и рассказывали водителям о важности использования детских кресел, правильной установке кресла и тяжёлых последствиях неправильной перевозки детей, так как в большинстве случаев именно детское кресло спасает жизнь ребёнка.

Каждому водителю вручили памятку. В результате акции не было зафиксировано нарушений по статье 12.23 части 3 КоАП РФ «Нарушение требований ПДД РФ».

Читайте также:

В Красногорске состоялись рейды по выявлению водителей в нетрезвом состоянии

В Павловском Посаде состоится профилактический рейд сотрудников Госавтоинспекции

В Дмитровском городском округе провели рейд по борьбе с нелегальными перевозками отходов
#автомобили
#жизнь
#рейд
#пдд
#водители
#нарушение
#московская область
#павловский посад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С Украины выехали 300 тысяч школьников
Нардеп Южанина: 300 тысяч школьников выехали с Украины
15 октября 2024, 10:21

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Триста тысяч школьников уехали с Украины перед началом нового учебного года. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Нина Южанина, ее слова передает украинское издание Новости.LIVE.
«Перед началом учебного года из Украины выехало 300 тысяч детей, которые должны были бы учиться в наших школах. Это значит, люди не видят, не понимают и не слышат от власти, какие у нас действия на ближайшие осень-зиму», — заявила Южанина.

Она также отметила, что украинские власти не озвучивают мирному населению и военные возможности.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой сообщал, что из Украины массово уезжают ученики 10-11 классов, особенно мальчики.

Тем временем в Министерстве обороны ФРГ перестали верить, что Украина способна победить в конфликте с Россией и вернуть утраченные территории. Там отметили, что ВСУ сильно истощены, а ВС РФ продолжают продвигаться на запад.

Читайте также:

Глава ДНР Пушилин заявил об освобождении более двух третей Дзержинска бойцами РФ

Окружение ВСУ в Курской области, штурм в Торецке и тиски в Селидово: последние новости СВО

Украинский солдат рассказал, как новобранцев ВСУ учат на ПТРК без ракет
#военные
#осень
#украина
#министр
#фрг
#ученики
#люди
#новости
#днр
#всу
#вс рф
#запад
#солдат
#пушилин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области студенты-аграрии собрались на конкурсе «Труд крут!»
15 октября 2024, 10:13

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

На базе Коломенского аграрного колледжа имени Козлова прошёл уникальный конкурс профессиональных навыков «Труд крут!», в котором участвовали студенческие сельскохозяйственные команды из Центрального федерального округа, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Участники соревновались в пяти основных направлениях, связанных с различными аспектами работы в сельском хозяйстве.

В рамках ветеринарии студенты показывали свои способности в проведении клинических осмотров и лабораторных анализов животных. Зоотехника позволила участникам измерять животных, оценивать их упитанность и качество корма. Лучший результат в этой категории показала Милослава Дурова.

Анастасия Бессонова заняла второе место в компетенции «Технология переработки продукции», а Светлана Зязина — третье место в компетенции «Сбор сезонного урожая сельскохозяйственного направления». Их успехи подтверждают высокий уровень подготовки и глубокие знания в соответствующих областях.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметило, что конкурс «Труд крут!» стал не только местом для соревнований, но и возможностью для студентов обменяться опытом, укрепить профессиональные связи и осознать важность подготовки квалифицированных специалистов для успешного развития сельскохозяйственного сектора.

Читайте также:

Школьники Херсонской области получают новые знания благодаря сотрудничеству с РАНХиГС

Студенты Красногорского колледжа посетили машиностроительный завод

В Подмосковье студотряды провели конкурс профессионального мастерства среди активистов ЦФО
#подмосковье
#конкурс
#качество
#студенты
#труд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Загруженность дорог Подмосковья утром 15 октября составила пять баллов
15 октября 2024, 09:59

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 15 октября, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при проезде в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и 15 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются при движении по направлению к столице на трассах: М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Волоколамское, Энтузиастов, Пятницкое, Ленинградское, Рублёво-Успенское, Ярославское, Минское, Щёлковское, Боровское, Носовихинское, Киевское, Рязанское, Калужское, Варшавское и Каширское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали миллион автомобилей, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

Читайте также:

Речные маршруты в Серпухове и Коломне завершили сезон

Подготовку дорожной техники к зиме в Подмосковье завершат к 1 ноября

В Подмосковье начали проводить вечерние рейды для снижения смертности на ж/д
#минтранс мо
#пробки
#трафик движения
#дороги
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Серпухове состоялся третий форум Комитета семей Воинов Отечества
15 октября 2024, 09:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Руководитель Единого центра поддержки участников СВО и их семей Лидия Халачева вместе с главой Комитета семей воинов Отечества г.о. Серпухов Олей Кузьминой посетили третий форум Комитета, который прошел в Храме на Соборной площади в Красногорске. Здесь сотни людей объединились в молитве за героических защитников и за благополучие страны, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Комитет семей воинов Отечества объединяет людей с общей целью — поддерживать и защищать интересы семей, чьи близкие находятся в зоне специальной военной операции.

Работа комитета охватывает все регионы, объединяя матерей, отцов, братьев и сестер воинов, создавая сообщество, где каждый может найти поддержку и понимание.

На форуме подвели итоги работы за прошедший год и определили основные направления деятельности на будущее. В Московской области было создано 57 штабов КСВО, и большинство руководителей пришли с приглашениями для ключевых активистов из своих команд.

Кроме того, на форуме выступила лидер Комитета, руководитель Федерального КСВО Юлия Белехова, слова которой вдохновили слушателей различные подвиги.

Начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Министерства информационной и молодежной политики Московской области Дмитрий Евгеньевич Конусов отметил важность совместной работы и подтвердил полную поддержку деятельности Комитета со стороны Правительства Московской области.

Руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье Ольга Ермакова рассказала о мерах поддержки, которые фонд предоставляет ветеранам боевых действий.

Представитель Общественной палаты РФ Евгений Вячеславович Мартынов поделился своими успехами в развитии здравоохранения на общественных платформах и сообщил о создании группы психологической помощи для семей участников СВО под названием «КСВО. Разговор с психологом».

С ноября планируется начать индивидуальные консультации специалистов в онлайн-формате.

Читайте также:

В Красногорске состоялось празднование 90-летия одного из местных долгожителей

В Красногорске провели мастер-класс по уходу за собой для жён участников СВО

Школьники Херсонской области получают новые знания благодаря сотрудничеству с РАНХиГС
#подмосковье
#московская область
#серпухов
#помощь
#семьи
#герои
#герой россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске состоялось празднование 90-летия одного из местных долгожителей
15 октября 2024, 09:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В Красногорске состоялось знаменательное событие — 90-летие Сергея Петровича. Представители губернатора Московской области и главы города пришли поздравить юбиляра. Среди них был секретарь местного отделения партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета депутатов Красногорска Богдан Андриянов, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Адриянов рассказал, что общение с такими людьми всегда приносит радость и желание делиться своими чувствами. Сергей Петрович рассказал, что самое важное — это быть в гармонии с семьёй и поддерживать с ней связь. Именно семья даёт ему силы и долголетие.

Богдан Андриянов обратил внимание на то, что все, кого они поздравляют с праздниками, подчёркивают важность труда, любви и уважения к своим близким. Эти ценности необходимо сохранять и передавать молодым.

Пример Сергея Петровича показывает, как можно оставаться здоровым и полным сил даже в 90 лет.

Такие встречи напоминают нам о значимости семьи, труда и любви к близким. Они мотивируют заботиться о своём здоровье, поддерживать бодрость духа и радоваться каждому дню.

Читайте также:

Воробьёв поздравил с 10-летием Физтех-лицея преподавателей и учеников

Волошин поздравил с Днем города 100-летнего ветерана ВОВ Клавдию Рыженко

Путин приехал в «Зарядье» в День города и поздравил москвичей с праздником
#семья
#здоровье
#ценности
#поздравление
#день рождения
#красногорск
#юбилей
Следите за нашими новостями
в удобном формате