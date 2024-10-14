В приложении «Добродел» появился школьный электронный дневник

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Доступ к школьному электронному дневнику появился в подмосковном приложении «Добродел», сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Благодаря новой опции приложения «Добродел» родителям больше не нужно переключаться между различными приложениями, чтобы узнать оценки и расписание уроков – всё это собрано в одном удобном интерфейсе», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.В приложении можно посмотреть расписание уроков на день и на неделю, полученные ребёнком отметки по предметам и по дате, узнать о домашних заданиях и о рейтинге ребёнка в классе.
Кроме того, в приложении заложена возможность отслеживать геолокацию ребёнка. Для этого на телефон ребёнка нужно установить приложение «Моя школа.Спутник», авторизоваться через ЕСИА, а на телефоне родителя в разделе «Электронный дневник» приложения «Добродел» выбрать в наверху справа точку геотрекинга. В министерстве отметили, что для того, чтобы воспользоваться этой опцией, профиль ребёнка должен быть привязан к родительскому профилю в МЭШ.
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Лев Каштанов