На Земле началась магнитная буря класса G2

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в среду на Земле началась магнитная буря средней интенсивности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Фактически после трех часов ночи на Земле началась средняя магнитная буря класса G2 — это второй из пяти возможных уровней интенсивности магнитных бурь», — рассказал специалист.
По его словам, она будет недолгой и не станет усиливаться по интенсивности.
Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Уровни магнитных бурь классифицируются по пятибалльной шкале, где каждый уровень соответствует определённой интенсивности геомагнитного возмущения.
Ранее врач-терапевт, диетолог Устинова Елена Александровна рассказала, как «метеозависимым» облегчить неприятные симптомы во время магнитных бурь.
До этого завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев заявлял, что вспышки на Солнце имеют свою периодичность, которая составляет 11 лет.
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Дарья Осипова