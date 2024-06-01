Кабмин одобрил проект о выплате работающим родителям с двумя и более детьми

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Правительство России одобрило проект о ежегодной выплате работающим родителями с двумя и более детьми. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Решение было принято в ходе заседания, которое состоялось в четверг.
Отмечается, что ежегодную выплату будут получать работающие родители, имеющие как минимум двоих детей. При этом общий доход семьи не должен превышать полтора прожиточных минимума.
Проект федерального закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей» будет в ближайшее время внесён в Госдуму.
Ранее президент России Владимир Путин назвал многодетные семьи гордостью страны, поскольку в них дети воспитываются в атмосфере любви.
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Отмечается, что ежегодную выплату будут получать работающие родители, имеющие как минимум двоих детей. При этом общий доход семьи не должен превышать полтора прожиточных минимума.
Проект федерального закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей» будет в ближайшее время внесён в Госдуму.
Ранее президент России Владимир Путин назвал многодетные семьи гордостью страны, поскольку в них дети воспитываются в атмосфере любви.
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Анастасия Чинкова