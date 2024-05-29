В России семьям с детьми будут выплачивать «налоговый кешбэк»

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Российским семьям с двумя и более детьми будут возвращать «налоговый кешбэк». О порядке выплат рассказал РБК со ссылкой на Минтруда РФ.
Проект федерального закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей» был разработан в рамках ведения прогрессивной шкалы налогообложения. Такая мера, как сообщили в Минтруда, позволит семьям, имеющим низкий доход, снизить фактическую ставку НДФЛ с 13% до 6%.
Вычеты смогут оформить работающие родители, опекуны и попечители с двумя и более детьми. Главное условие для возвращения «налогового кешбэка» заключается в том, что среднедушевой доход в семье должен составлять менее 1,5 прожиточного минимума, который установлен в регионе. Возраст детей не должен превышать 18 лет или 23 лет, если ребёнок обучается на очной форме. Родители же не должны числится в должниках по алиментам.
Предполагается, что нововведения вступят в силу в 2026 году. На финансирование этой программы будет уходить порядка 101 миллиарда рублей ежегодно.
Для получения «налогового кешбэка» необходимо подать заявление с 1 мая до 1 октября. Выплаты будут начисляться раз в год.
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Вычеты смогут оформить работающие родители, опекуны и попечители с двумя и более детьми. Главное условие для возвращения «налогового кешбэка» заключается в том, что среднедушевой доход в семье должен составлять менее 1,5 прожиточного минимума, который установлен в регионе. Возраст детей не должен превышать 18 лет или 23 лет, если ребёнок обучается на очной форме. Родители же не должны числится в должниках по алиментам.
Предполагается, что нововведения вступят в силу в 2026 году. На финансирование этой программы будет уходить порядка 101 миллиарда рублей ежегодно.
Для получения «налогового кешбэка» необходимо подать заявление с 1 мая до 1 октября. Выплаты будут начисляться раз в год.
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Анастасия Чинкова