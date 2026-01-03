Кабмин поручил проработать механизмы ужесточения ответственности для дропперов

03 января 2026, 12:12

Фото: istockphoto/nevodka

Премьер Михаил Мишустин поручил проработать дополнительные меры по усилению ответственности для дропперов, а также повысить ответственность операторов связи за нарушения при заключении договоров об оказании услуг для борьбы с кибермошенничеством. Об этом 3 января сообщила пресс-служба правительства.