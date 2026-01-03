Кабмин поручил проработать механизмы ужесточения ответственности для дропперов
Премьер Михаил Мишустин поручил проработать дополнительные меры по усилению ответственности для дропперов, а также повысить ответственность операторов связи за нарушения при заключении договоров об оказании услуг для борьбы с кибермошенничеством. Об этом 3 января сообщила пресс-служба правительства.
Отмечается, что власти планируют расширить пакет мер по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. Среди предложений — активизация обмена данными между банками, операторами связи, цифровыми платформами и государственными ведомствами через государственную информационную систему «Антифрод».
Также предполагается ужесточить меры в отношении дропперов и усилить ответственность операторов связи за заключение договоров с нарушением требований законодательства, а также за непринятие антифрод-мер.
Дополнительно рассматривается инициатива о введении солидарной ответственности операторов связи и кредитных организаций за ущерб, причиненный гражданам мошенниками, если банки и операторы не приняли необходимых мер для предотвращения таких случаев.
Срок исполнения поручений установили до 10 апреля 2026 года, а промежуточный доклад о ходе работы необходимо представить правительству до 10 февраля.
