В Госдуме рассказали о мерах по защите покупателей от «схемы Долиной»
Меры по защите от «схемы Долиной» могут принять в первом квартале 2026 года
Меры по защите от так называемой «схемы Долиной» при сделках с недвижимостью могут принять уже в первом квартале этого года. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, распространение схемы, при которой продавец после получения денег отказывается передавать квартиру, подтолкнуло парламентариев к законодательной работе. Аксаков отметил, что необходимо прописать правила, которые позволят увереннее покупать жилье на вторичном рынке.
«Я полагаю, что мы в следующем году, даже в первом квартале, уже отрегулируем этот вопрос, чтобы люди могли спокойно покупать, продавать квартиры, не боясь мошенников», — сказал он.В числе предложений депутатов — введение недельного «периода охлаждения» с временной блокировкой средств покупателя. Также предлагается, чтобы он переводил деньги только на счет продавца с обязательной фиксацией этого факта.
Кроме того, в Госдуме обсуждается идея проведения всех подобных операций исключительно в безналичной форме. По мнению парламентария, это поможет с пресечением мошеннических схем.