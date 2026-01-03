В Госдуме рассказали о мерах по защите покупателей от «схемы Долиной»

03 января 2026, 09:28

Меры по защите от «схемы Долиной» могут принять в первом квартале 2026 года

Фото: iStock/marchmeena29

Меры по защите от так называемой «схемы Долиной» при сделках с недвижимостью могут принять уже в первом квартале этого года. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.





По его словам, распространение схемы, при которой продавец после получения денег отказывается передавать квартиру, подтолкнуло парламентариев к законодательной работе. Аксаков отметил, что необходимо прописать правила, которые позволят увереннее покупать жилье на вторичном рынке.

«Я полагаю, что мы в следующем году, даже в первом квартале, уже отрегулируем этот вопрос, чтобы люди могли спокойно покупать, продавать квартиры, не боясь мошенников», — сказал он.