РИА Новости: Крупные покупки россиян на маркетплейсах проверяются
Банки в России начали внимательнее проверять крупные покупки клиентов на маркетплейсах и нередко временно блокируют такие платежи. Такую информацию выяснило РИА Новости.
При попытке оплатить дорогой заказ операцию могут остановить: клиенту приходит уведомление, что платеж отклонили «во избежание мошенничества». Чтобы снять ограничение, нужно связаться с банком — позвонить самостоятельно или дождаться обратного звонка.
Во время разговора голосовой помощник уточняет, не является ли платеж подозрительным. После подтверждения со стороны клиента блокировку, как правило, снимают. Также банки предлагают ознакомиться с распространенными схемами мошенников и рекомендациями по защите.
Ранее, 31 декабря, стало известно, что россияне сталкиваются с блокировками при снятии крупной суммы наличными.
