Кабмин предложил новые меры для борьбы с хищением средств россиян

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Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и в закон «О банковской деятельности» предложило внести правительство России. Как пишет «Коммерсантъ», новые правила позволят следователям блокировать средства на счетах россиян без судебного решения при подозрении, что деньги были украдены. Блокировка будет распространяться только на украденную сумму, а не на весь счет, и будет действовать не больше десяти дней, уточнили обозреватели.
По мнению экспертов, оперативные меры такого рода могут сыграть ключевую роль в борьбе с аферистами, но их может быть недостаточно. Мошенники могут похитить средства прежде, чем банк выполнит требование правоохранительных органов.
Исходя из пояснительной записки, проект закона разработан, чтобы повысить эффективность борьбы с хищениями денег с использованием технологий. До этого следствие должно было получить судебное решение, что замедляло процесс. Предполагаемый закон обеспечит более оперативные меры, но при этом они будут контролироваться.
Средства можно будет блокировать по разрешению прокурора и при наличии соответствующего уголовного дела. Эксперты резюмировали, что нужны дополнительные меры не только со стороны правоохранителей, но и банковских структур.
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Исходя из пояснительной записки, проект закона разработан, чтобы повысить эффективность борьбы с хищениями денег с использованием технологий. До этого следствие должно было получить судебное решение, что замедляло процесс. Предполагаемый закон обеспечит более оперативные меры, но при этом они будут контролироваться.
Средства можно будет блокировать по разрешению прокурора и при наличии соответствующего уголовного дела. Эксперты резюмировали, что нужны дополнительные меры не только со стороны правоохранителей, но и банковских структур.
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Никита Кротов