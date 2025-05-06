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Кабмин предложил новые меры для борьбы с хищением средств россиян

Кабмин предложил внести изменения в закон о банковской деятельности
Фото: istockphoto/Yury Gubin

Фото: istockphoto/Yury Gubin

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и в закон «О банковской деятельности» предложило внести правительство России. Как пишет «Коммерсантъ», новые правила позволят следователям блокировать средства на счетах россиян без судебного решения при подозрении, что деньги были украдены. Блокировка будет распространяться только на украденную сумму, а не на весь счет, и будет действовать не больше десяти дней, уточнили обозреватели.
По мнению экспертов, оперативные меры такого рода могут сыграть ключевую роль в борьбе с аферистами, но их может быть недостаточно. Мошенники могут похитить средства прежде, чем банк выполнит требование правоохранительных органов.

Исходя из пояснительной записки, проект закона разработан, чтобы повысить эффективность борьбы с хищениями денег с использованием технологий. До этого следствие должно было получить судебное решение, что замедляло процесс. Предполагаемый закон обеспечит более оперативные меры, но при этом они будут контролироваться.

Средства можно будет блокировать по разрешению прокурора и при наличии соответствующего уголовного дела. Эксперты резюмировали, что нужны дополнительные меры не только со стороны правоохранителей, но и банковских структур.

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#новости
В МВД назвали пять предлогов мошенников для выманивания кода от «Госуслуг»
Мошенники используют для своих схем маркетплейсы и доставки
06 мая 2025, 20:04

Фото: istockphoto/Dzurag

Предлоги мошенников для выманивания кода от «Госуслуг» связаны с медицинскими организациями, коммунальными службами, маркетплейсами, доставками и сменой домофона в подъезде. Об этом сообщили в пресс-службе управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве пояснили, что на первом месте в антирейтинге идут именно доставки и маркетплейсы. Аферисты сообщают про посылку, а затем требуют подтвердить личность, чтобы передать отправление курьеру.

Говоря о смене домофона в подъезде, мошенники предлагают привязать ключи к другому телефонному номеру и продиктовать код. Запись к врачу — еще один предлог злоумышленников, при котором они просят код из СМС для подтверждения личности.

Правоохранители добавили, что мошенники могут представляться сотрудниками «Почты России» или образовательных организаций.

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#госуслуги
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Синоптик раскрыла, что ждет москвичей на майских праздниках
Позднякова посоветовала москвичам тепло одеваться и брать зонт на праздники
06 мая 2025, 18:11

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Температура в Москве и Подмосковье в предстоящие длинные выходные, которые являются вторыми в этом месяце, останется ниже климатической нормы. Однако погодные условия будут достаточно комфортными: сильный ветер не ожидается, а осадки будут незначительными и не затронут все районы.
Таким образом, жители столицы смогут провести время на улице или отправиться за город в День Победы и другие нерабочие дни. Главное — одеться потеплее и, на всякий случай, захватить зонт. Исключение может составить только последний выходной — 11 мая, когда осадков может быть больше. Об этом сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

«Температура будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы и будет больше напоминать середину апреля. Однако сильных осадков и снега в праздничные дни мы не предсказываем», — отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам метеоролога, ночи в Москве и области будут прохладными: минимальная температура составит от 1 до 6 градусов. В ночь на День Победы температура может опуститься до -1 градуса, так как облака над городом разойдутся и небо станет ясным, добавила специалист.

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Евсеев день 7 мая: как избежать финансовых трудностей и что нужно успеть посадить в землю для урожая, народные приметы
06 мая 2025, 17:54

Фото: iStock/Claude Laprise

В народном календаре 7 мая отмечается Евсеев день. В этот день, согласно обычаю, наши предки заканчивали сеять овёс, и поэтому существует поговорка «Евсей — Овсы отсей».

Православные верующие в этот день почитают мучеников Никомидийских Евсевия, Неона, Леонтия и Лонгина. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ Domingo Saez Romero

Евсевий, Неон, Леонтий и Лонгин и ещё 40 человек стали свидетелями пыток, которые претерпел Георгий Победоносец. Смотрящие на страдания великомученика Георгия были удивлены его стойкости и непоколебимости и сами уверовали в Иисуса Христа.

В то время Римской империей управлял Диоклетиан, который славился своей беспощадностью к последователям христианской веры. Он был приверженцем языческих божеств и отвергал христианство. Евсевия и других христиан отвергнувших язычество схватили и заточили в темницу.

Спустя некоторое время им было предложено совершить обряд поклонения идолам в соответствии с указом правителя. Они отказались. За неповиновение их подвергли жестоким истязаниям. Мучеников избивали раскалёнными металлическими прутьями до тех пор, пока не сошла вся плоть и не обнажились кости. После этого их казнили, отрубив головы.

Приметы дня


Фото: iStock/ Julia_Sudnitskaya

  • На Евсевия комары летают стаей — к урожаю овса.
  • Заморозки 7 мая — к богатому урожаю.
  • Листья на берёзе распустились — пора сажать картофель.
  • Над домом кружит стая птиц — к удаче.

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Что можно делать 7 мая


Наши предки в этот день, помимо посева овса, также высаживали раннюю капусту. Они верили, что именно при посадке 7 мая она вырастет крепкой и будет долго храниться.

В день Евсея принято готовить кушанья из овса. Считается, что это принесёт в дом благополучие. Обычно в этот день все близкие собирались за одним столом, чтобы отведать овсяную кашу и блины.

Умывание росой в этот день обеспечит девушкам долгую красоту и здоровье.

Что нельзя делать в этот день


Фото: iStock/ Oleg Elkov

Согласно народным приметам, это не лучший день для новых знакомств. Люди, с которыми вы познакомитесь сегодня, могут принести вам неприятности в будущем.

На Евсея не принято пересчитывать деньги. Того, кто нарушит запрет, ждут финансовые проблемы и нищета.

День Евсея требует порядка. Не стоит разбрасывать вещи или относиться к ним небрежно. Это может запутать судьбу и сказаться на личном благополучии.

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#радио 1
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#приметы
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Психолог раскрыл секреты борьбы с эмоциональным стрессом
Психолог Хорс: Стресс полезен, пока его не становится слишком много
06 мая 2025, 17:44

Фото: iStock/sqback

Психолог Михаил Хорс делится методами борьбы с эмоциональным стрессом, акцентируя внимание на осознании и изменении жизненных установок. Это позволяет людям прекратить излишние переживания и научиться активно реагировать на стрессовые ситуации.
В интервью Общественной Службе Новостей кандидат психологических наук, практикующий психолог и автор Михаил Хорс объяснил, что эмоции, которые накапливаются в различных сферах жизни и превращаются в стресс, зависят от отношения человека к происходящему.

Специалист подчеркивает, что выход из состояния стресса начинается с осознания того, что не все обстоятельства можно контролировать. Это понимание помогает человеку найти силы для работы над своими убеждениями и принять тот факт, что жизнь может развиваться иначе, чем он ожидал, что является естественным процессом. Сделав акцент на действиях вместо переживаний, человек может научиться реагировать на новые стрессовые ситуации не страданием, а активными шагами, отметил Михаил Хорс.

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#стресс
#эмоции
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Омбудсмен Волынец назвала способ борьбы с бедностью для семей с детьми
06 мая 2025, 17:41

Фото: iStock / Ivan-balvan

Для снижения уровня бедности среди семей с детьми в России нужно пересмотреть систему оплаты труда. Такое мнение высказала уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец.
«Уровень бедности не только многодетных, но и всех семей с детьми должен быть снижен до нуля процентов. Но это идеальная картинка, и нужно реально смотреть на жизнь. Нам надо пересмотреть оплату труда. Если у наших граждан будет возможность иметь достойную зарплату, тогда не будет необходимости в пособиях. Деньги, которые выдаются государством, могут порождать иждивенческие настроения, либо кто-то может начать злоупотреблять этими средствами», – сказала детский омбудсмен Татарстана «Татар-информ».
Она отметила, что часто семьи, действительно нуждающиеся в государственной поддержке, не могут получить её из-за несоответствия официального дохода установленным нормам.
«Ко мне часто обращаются малообеспеченные граждане, которые не могут получить государственные меры поддержки, потому что у них официальный доход превышает установленный норматив. Либо имеющееся в собственности жилье превышает норму на несколько квадратных метров. В результате эти семьи лишаются возможности получить материальную господдержку», – отметила Волынец.
Она добавила, что в то же время есть люди, имеющие серьёзный доход, но неофициальный. Однако они получают ещё и господдержку.

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