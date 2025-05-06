Эксперт предупредил россиян о росте киберугроз в майские праздники

Фото: istockphoto/Galeanu Mihai
Количество киберугроз вырастет вчетверо в эти майские праздники, рассказал «Газете.Ru» глава продукта Staffcop Даниил Бориславский.
По его словам, в период праздников растет количество рассылок от имени крупных служб доставки и магазинов. Аферисты под видом выгодного предложения выманивают данные банковских карт. Например, речь может идти о псевдоскидке по случаю 80-летия Победы, говорит Бориславский. Задача мошенников сделать так, чтобы потенциальная жертва перешла на сайт-подделку.
Потенциальным жертвам могут звонить «службы безопасности банков» или «представители Госуслуг». Речь идет не только о звонках, но и о сообщениях со срочной «проверкой личности». Так аферисты побуждают людей переводить средства на «безопасный счет», включая схему «два звонка».
Бориславский призвал пользоваться только официальными приложениями, проверять сайты и наличие протокола HTTPS, включать двухфакторную проверку.
Читайте также:
Россиянам перечислили болезни, при которых опасно пить кофе
В Госдуме рассказали, кто сможет рассчитывать на доплаты к пенсии в 2025 году
Россиянам раскрыли неочевидные способы сэкономить на лекарствах
«Растут и аферы с арендой жилья. Поддельные сайты и мобильные приложения копируют интерфейсы популярных сервисов бронирования, злоумышленники требуют предоплату, а после получения денег исчезают», — добавил эксперт.По словам Бориславского, злоумышленники воруют данные юзеров в таких точках как: гостиницы, вокзалы и кафе. Особо это касается тех пользователей, кто не имеет двухфакторной аутентификации.
Потенциальным жертвам могут звонить «службы безопасности банков» или «представители Госуслуг». Речь идет не только о звонках, но и о сообщениях со срочной «проверкой личности». Так аферисты побуждают людей переводить средства на «безопасный счет», включая схему «два звонка».
Бориславский призвал пользоваться только официальными приложениями, проверять сайты и наличие протокола HTTPS, включать двухфакторную проверку.
Читайте также:
Россиянам перечислили болезни, при которых опасно пить кофе
В Госдуме рассказали, кто сможет рассчитывать на доплаты к пенсии в 2025 году
Россиянам раскрыли неочевидные способы сэкономить на лекарствах
Никита Кротов