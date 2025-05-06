В МВД назвали пять предлогов мошенников для выманивания кода от «Госуслуг»

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Предлоги мошенников для выманивания кода от «Госуслуг» связаны с медицинскими организациями, коммунальными службами, маркетплейсами, доставками и сменой домофона в подъезде. Об этом сообщили в пресс-службе управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве пояснили, что на первом месте в антирейтинге идут именно доставки и маркетплейсы. Аферисты сообщают про посылку, а затем требуют подтвердить личность, чтобы передать отправление курьеру.
Говоря о смене домофона в подъезде, мошенники предлагают привязать ключи к другому телефонному номеру и продиктовать код. Запись к врачу — еще один предлог злоумышленников, при котором они просят код из СМС для подтверждения личности.
Правоохранители добавили, что мошенники могут представляться сотрудниками «Почты России» или образовательных организаций.
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Говоря о смене домофона в подъезде, мошенники предлагают привязать ключи к другому телефонному номеру и продиктовать код. Запись к врачу — еще один предлог злоумышленников, при котором они просят код из СМС для подтверждения личности.
Правоохранители добавили, что мошенники могут представляться сотрудниками «Почты России» или образовательных организаций.
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Никита Кротов