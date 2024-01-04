Россиянам напомнили о повышении практически всех пособий с 1 января

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В 2024 году россиянам проиндексируют практически все пособия. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Так, с 1 января увеличился размер страховой пенсии по старости и инвалидности. Размер индексации составил 7,5%. В переложении на рубли надбавка к страховой пенсии выросла до 8 134,9 рублей (ранее сумма составляла 7 567,3 рублей). Изменение коснулось неработающих пенсионеров, инвалидов, военных, получающих гражданские выплаты, а также тех, кому выплачивается пенсия по потере кормильца.
Также Чаплин рассказал NEWS.ru, что с 1 января упростился порядок получения социальных налоговых вычетов. С этого момента организации, оформляющие налоговые вычеты сотрудникам, могут самостоятельно передавать сведения в ФНС РФ. Речь идёт о вычетах на лечение, ДМС, физкультурно-оздоровительные услуги, обучение, негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование.
Кроме того, с начала года изменился размер фиксированных взносов ИП. Они выросли на четыре тысячи рублей до 49 500 рублей. Также повысился максимальный размер страховых взносов ИП с дохода, превышающего 300 тысяч рублей. Рост составил 20 тысяч рублей, поэтому индивидуальные предприниматели будут выплачивать 277 571 рублей.
Изменения коснулись и налога для удалённых сотрудников. Он будет удерживаться на позиции в 13%, а для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей, достигнет 15%.
В заключение Чаплин отметил, что в результате изменений российские работодатели, вне зависимости от налогового резидентства и места работы, будут выступать налоговыми агентами для резидентов и нерезидентов. До введения поправок работодатель не выплачивал налог за резидента, работающего за пределами России.
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Также Чаплин рассказал NEWS.ru, что с 1 января упростился порядок получения социальных налоговых вычетов. С этого момента организации, оформляющие налоговые вычеты сотрудникам, могут самостоятельно передавать сведения в ФНС РФ. Речь идёт о вычетах на лечение, ДМС, физкультурно-оздоровительные услуги, обучение, негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование.
Изменения коснулись и налога для удалённых сотрудников. Он будет удерживаться на позиции в 13%, а для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей, достигнет 15%.
В заключение Чаплин отметил, что в результате изменений российские работодатели, вне зависимости от налогового резидентства и места работы, будут выступать налоговыми агентами для резидентов и нерезидентов. До введения поправок работодатель не выплачивал налог за резидента, работающего за пределами России.
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Анастасия Чинкова