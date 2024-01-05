В Московской области проиндексировали социальные выплаты на 6%

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В Подмосковье в первые дни января были проиндексированы социальные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«В этом году в Подмосковье социальные выплаты уже проиндексированы на 6%. Таким образом минимальный размер пенсии будет составлять 15 735 рублей, а единое пособие на детей от 8,8 — 17,7 тысяч рублей, оно выплачивается в трех размерах в зависимости от дохода семьи», — поделилась министр социального развития региона Людмила Болатаева.
Стоит отметить, что индексация социальных выплат ежегодная и проводится с целью повышения уровня жизни населения и обеспечения социальной поддержки тем, кто в ней нуждается. С января этого года выплаты в увеличенном размере в регионе получат свыше 250 тысяч жителей Московской области.
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