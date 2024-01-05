В Госдуме рассказали о социальных пособиях, которые увеличатся с февраля

Только 30% россиян открыто делятся информацией о своём доходе. Ещё 31% предпочитают говорить об уровне зарплаты семье и близким друзьям, а 12% рассказывают только партнеру. Об этом говорится в исследовании Авито Работы, в котором приняли участие две тысячи человек.