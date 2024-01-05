В Госдуме рассказали о социальных пособиях, которые увеличатся с февраля

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Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил в беседе с NEWS.ru, что с 1 февраля в России будут повышены размеры материнского капитала, а также пособий по беременности и родам и уходу за ребенком.
По словам парламентария, также будут проиндексированы пособия по безработице и ежемесячные выплаты льготным категория граждан.
Депутат добавил, что размер пособия по беременности и родам с 1 февраля с учетом стажа и заработка за два года будет составлять 565 562 рублей.
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«С 1 февраля россиян с детьми ждет увеличение маткапитала на 7,5%. На первого ребенка выплата составит 631 тысяч рублей, а на второго — 834 тысяч рублей. Если семья не использовала часть маткапитала (например, потратила только 200 тысяч из него), то остаток также проиндексируют с 1 февраля», — цитирует Чаплина NEWS.ru.
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Екатерина Коршунова