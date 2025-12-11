Кабмин РФ отказался от предложения об ограничении оборота пальмового масла
Российское правительство уверяет, что правила производства и использования пальмового масла обеспечивают безопасность продукции для взрослых и детей. Об этом со ссылкой на ответ правительства РФ Госдуме сообщает газета «Ведомости».
Отчет Европейского общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания (ESPGHAN) 2019 года не выявил доказательства вреда пальмового масла для детей. Также Всемирная организация здравоохранения в обзоре от февраля 2024 года не нашла оснований для негативных выводов.
С 1 января следующего года вступает в силу новый межгосударственный стандарт для пальмового масла. Этот документ направлен на защиту потребителей. Кроме того, в России действуют санитарные правила, запрещающие его использование в учреждениях, которые организуют питание для детей. Также растительные жиры не могут входить в состав молочной продукции, включая мороженое.
Читайте также: