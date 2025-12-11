Кабмин РФ отказался от предложения об ограничении оборота пальмового масла

11 декабря 2025, 09:31

Фото: iStock/SuriyaDesatit

Российское правительство уверяет, что правила производства и использования пальмового масла обеспечивают безопасность продукции для взрослых и детей. Об этом со ссылкой на ответ правительства РФ Госдуме сообщает газета «Ведомости».