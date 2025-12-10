Российская «дочка» Google попросила арестовать имущество корпорации во Франции

10 декабря 2025, 21:27

«Известия»: имущество Google во Франции арестовали по заявлению «дочки» в РФ

Фото: istockphoto/Alena Kravchenko

На все имущество американской компании Google во Франции наложили арест по иску ее российского дочернего предприятия — ООО «Гугл». Дело о банкротстве «дочки» рассматривает Арбитражный суд Москвы.