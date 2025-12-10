Российская «дочка» Google попросила арестовать имущество корпорации во Франции
На все имущество американской компании Google во Франции наложили арест по иску ее российского дочернего предприятия — ООО «Гугл». Дело о банкротстве «дочки» рассматривает Арбитражный суд Москвы.
Об этом 10 декабря сообщило издание «Известия» со ссылкой на партнера адвокатского бюро ART DE LEX Артура Зурабяна.
По его словам, компания Google France получила приказ об аресте 100% своих акций, который подлежит немедленному исполнению. Арест связали с предстоящим рассмотрением Парижским судом иска от ООО «Гугл» к материнской компании Google International LLC.
Иск основывается на решении Арбитражного суда Москвы, который установил, что должник намеренно выплачивал дивиденды, чтобы избежать погашения задолженности перед кредиторами.
Зурабян отметил, что арест является обеспечительной мерой, чтобы предотвратить возможные попытки Google инициировать банкротство своей французской дочерней компании Google France, аналогично тому, как это сделали с российским филиалом, до завершения рассмотрения иска во французском суде.
Кроме того, по делу о банкротстве ООО «Гугл» оспариваются выводы денежных средств из России после 2018 года по ряду сделок на сумму более 140 миллиардов рублей (около $1,8 миллиарда).
Поскольку у Google нет имущества в России, соответствующие российские судебные решения могут стать предметом экзекватуры — признания и исполнения на территории других стран.
Следующим этапом станет рассмотрение парижским судом иска ООО «Гугл» по существу. Google France и Google International LLC имеют право обжаловать наложенный арест. Если иск удовлетворят, на арестованное имущество обратят взыскание, а средства направят для удовлетворения требований российских кредиторов.
