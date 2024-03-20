В Подмосковье упростили проверку земельного участка

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова
Проверить, подходит ли тот или иной земельный участок в Московской области для строительства или ведения хозяйственной деятельности, стало проще благодаря новой опции на региональном портале госуслуг: теперь получить официальную информацию о пересечении участка с охранными зонами можно за один день, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Пользователям портала стала доступна услуга «Предоставление сведений о наличии скотомогильников, мелиорируемых земель и особо ценных сельскохозяйственных угодий». Для того, чтобы ей воспользоваться, достаточно отправить онлайн-запрос с кадастровым номером или географическими координатами участка. Благодаря оптимизации услуги можно узнать информацию сразу о нескольких участках. Ответ поступит в личный кабинет в течение дня», — объяснила глава министерства Надежда Куртяник.Услуга предоставляется бесплатно. Воспользоваться её могут как физические, так и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.
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