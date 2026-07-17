Качество сервиса стало главным поводом для чаевых в ресторанах

17 июля 2026, 08:25

«Апельсин»: В России 70 процентов граждан оставляют чаевые официантам

Фото: iStock/macniak

Семь из десяти россиян дают чаевые официантам в кафе и ресторанах. Чаще всего на решение влияет уровень обслуживания: этот фактор назвали 70% участников опроса платежного сервиса «Апельсин».