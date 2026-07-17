Качество сервиса стало главным поводом для чаевых в ресторанах
Семь из десяти россиян дают чаевые официантам в кафе и ресторанах. Чаще всего на решение влияет уровень обслуживания: этот фактор назвали 70% участников опроса платежного сервиса «Апельсин».
Еще 34% респондентов ориентируются на собственное настроение, для 25% важна сумма в чеке. Летом размер благодарности увеличивают 73% опрошенных, зимой — 13%.
Наличные остаются самым популярным способом оставить чаевые — его выбрали 59% участников исследования. Банковской картой предпочитают пользоваться 25%. Сумму чека округляют 36% россиян, привычный размер вознаграждения выбирают 26%.
Курьерам дают деньги 36% опрошенных, таксистам — 35%. Бариста и мастерам салонов красоты денежную благодарность оставляют по 16% участников опроса. Итоги исследования опубликовала «Газета.Ru».
Распределение чаевых внутри команды зависит от правил конкретного заведения. В одних ресторанах официант оставляет все полученные чаевые себе, поскольку именно он напрямую общается с гостями и отвечает за обслуживание. В других местах действует общая система: все чаевые за смену складываются в общий фонд, а затем делятся между сотрудниками. Такой подход позволяет учитывать вклад не только официантов, но и барменов, хостес, помощников зала и других работников.
Справедливое распределение чаевых помогает поддерживать хорошие отношения в коллективе и мотивирует всю команду работать качественно. Ведь впечатление гостя зависит не только от одного официанта: повара готовят блюда, бармены делают напитки, а хостес встречает посетителей и помогает им выбрать столик. При этом важно, чтобы правила были понятными и заранее известными каждому сотруднику. Тогда у работников возникает чувство доверия к руководству и понимание того, что их труд ценят.
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