Детские страхи сегодня есть примерно у 30% детей

17 июля 2026, 00:17

Эксперт по соцполитике Якубович: родителям не стоит обесценивать страхи детей

Фото: iStock/Daniil Dubov

Родителям не стоит обесценивать страхи детей, они пройдут, когда ребенок поймет, что мир вокруг является относительно безопасным. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.





Эксперт пояснил, что «детская карта страхов» работает конкретно, то есть ребенок боится того, что принимает за угрозу здесь и сейчас. Монстры из игры или мультфильма — они «на экране» и не могут выйти из телефона или телевизора. А вот страх перед дыркой в обоях или перед монстрами под кроватью более реальный, поскольку ребенок не видит, что там происходит, и его воображение заполняет пустоту самыми страшными образами. Это страх неизвестности.





«Сами по себе фобии — симптом, который может говорить о более серьезных проблемах. Но страхи как таковые — нормальная часть развития. Детские страхи, по оценкам специалистов, сегодня есть примерно у 30% детей. Но родители не должны обесценивать страх ребенка», — отметил Якубович в разговоре с RuNews24.ru.