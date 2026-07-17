Стало известно, сколько стоит провести свадьбу в 2026 году
Руководитель свадебного агентства Vozdukh Weddings Валерия Рыненкова заявила, что организация свадьбы в России ежегодно дорожает в среднем на 20–30%. Итоговую сумму определяют рыночная ситуация, спрос на услуги и репутация исполнителей.
Аренда площадок обычно растет на 10–15% за сезон. Владельцы популярных локаций иногда увеличивают расценки на 20% и больше, особенно после удачного года и появления большого числа положительных отзывов. Гонорары ведущих прибавляют порядка 15–20% ежегодно. На прайс влияют участие в профессиональных конкурсах, позиции в рейтингах, узнаваемость и активность в социальных сетях. По словам Рыненковой, ведущий с гонораром 130–150 тысяч рублей два года назад сейчас может запросить около 180 тысяч, а в следующем сезоне — свыше 200 тысяч.
Сильнее всего растут траты на оформление. Цветы, доставка и импортные материалы зависят от валютного курса, поэтому сметы быстро меняются вслед за колебаниями рубля. За год расходы на декор увеличились примерно на 30%.
В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что услуги артистов, музыкантов, визажистов и стилистов дорожают на 10–15%. Питание команды обходится дороже из-за роста цен на продукты, а транспортные расходы увеличиваются вместе со стоимостью топлива. Свадьба с бюджетом 1,5 млн рублей в прошлом сезоне сейчас потребует около 1,8 млн, а через год сумма способна превысить 2 млн рублей.
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