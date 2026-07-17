Стало известно, сколько стоит провести свадьбу в 2026 году

17 июля 2026, 07:41

Свадебные бюджеты в России за год прибавляют до 30%

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

Руководитель свадебного агентства Vozdukh Weddings Валерия Рыненкова заявила, что организация свадьбы в России ежегодно дорожает в среднем на 20–30%. Итоговую сумму определяют рыночная ситуация, спрос на услуги и репутация исполнителей.