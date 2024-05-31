Качество школьного питания в Подмосковье контролирует нейросеть

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Завтраки, обеды и полдники в школах Московской области проходят проверку искусственным интеллектом, нейросеть контролирует качество еды по фотографиям, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Еженедельно нейросеть анализирует около 15 тысяч фотографий блюд, которые подают в школьных столовых. Когда ИИ выявляет недочёты, информация проверяется. Если она подтверждается, школа ликвидирует нарушения», — пояснила глава областного Мингосуправления Надежда Куртяник.Она добавила, что этот проект реализуется с начала учебного года и он уже принёс значительные результаты: в частности, количество жалоб на школьное питание, поступающих от учеников и их родителей, снизилось почти на десять процентов.
В министерстве уточнили, что работники школ ежедневно фотографируют подносы с едой и загружают снимки в сервис «Проверки Подмосковья». Нейросеть распознаёт блюда и сопоставляет с меню, которое утвердил Роспотребнадзор. Точность проверок составляет 97-94%.
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