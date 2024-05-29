В Подмосковье с начала года оформили 110 тыс. электронных медицинских справок

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Жители Московской области с начала года оформили онлайн около 110 тыс. медицинских справок, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья. В рамках проекта «Онлайн-поликлиника» можно заказать дистанционно девять видов справок.
Так, можно оформить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справку для абитуриентов, для получения путёвки на санаторно-курортное лечение, для детского лагеря, выписку из амбулаторной карты, санаторно-курортную карту для детей, для взрослых, а также справку для предоставления в спортивную секцию.
Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».
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«Получать справки в электронном формате намного удобнее, это занимает меньше времени. Всего с начала года было оформлено почти 110 тыс. медицинских справок. Самой популярной стала выписка из амбулаторной карты», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».
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Лора Луганская