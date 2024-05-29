Воробьёв объявил о переводе всех массовых социальных услуг в электронный вид

Жительница Нидерландов добровольно подвергла себя эвтаназии. Она страдала от депрессии и неоднократно обращалась к медикам с просьбой провести процедуру. О том, почему девушка решилась на уход из жизни, и почему ее молодой человек поддержал намерение расскажет редакция «Радио 1».