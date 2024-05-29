Воробьёв объявил о переводе всех массовых социальных услуг в электронный вид

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Все массовые социальные услуги в Подмосковье, как и по всей России, переведены в электронный вид. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая в Кремле на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также комиссий Госсовета.
Он напомнил, что в 2020 году президент Владимир Путин своим указом дал старт цифровой трансформации, направленной на улучшение жизни граждан, удобство и качество работы госорганов.
Он подчеркнул, что порталом госуслуг сегодня пользуются 115 млн. человек, то есть большая часть населения страны.
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«На заседании Совета по нацпроектам вы, Владимир Владимирович, акцентировали, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи. В рамках нацпрограммы была проделана очень заметная, большая работа и регионами, и правительством при поддержке Минцифры. Хочу поблагодарить всех, в том числе наш парламент, который внимательно рассматривает и оперативно принимает законодательные инициативы. В результате за четыре года, уверен, каждый человек в нашей стране почувствовал изменения», – отметил губернатор.
Он подчеркнул, что порталом госуслуг сегодня пользуются 115 млн. человек, то есть большая часть населения страны.
«Учитывая то, что только с 14 лет, получив паспорт, можно зарегистрироваться на портале, мы видим, что и старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно и региональные, и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги по вашему поручению мы перевели в электронный вид», – сказал Воробьёв.Он добавил, что электронное голосование стало удобным для миллионов граждан, особенно молодых. Это видно по активному участию в выборах.
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Лора Луганская