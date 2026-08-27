Каддл-пати в Москве: зачем люди приходят на вечеринки объятий и что об этом говорят психологи
Каддл-пати, или вечеринки объятий, становятся новым форматом досуга для людей, которым не хватает тактильного контакта, общения и эмоциональной разрядки. Участники таких встреч заранее проходят собеседование, а непосредственно во время мероприятия за соблюдением правил следят организаторы.
Главный принцип — любые прикосновения возможны только с согласия, а сексуальный и эротический подтекст полностью исключается. На одной из московских вечеринок побывал корреспондент «Газеты.Ru» и выяснил, как проходят такие встречи и почему они привлекают людей разного возраста.
От собеседования до мягкой комнаты
Попасть на каддл-пати не так просто, как на обычное развлекательное мероприятие. Перед встречей потенциальный участник заполняет анкету и отвечает организатору на вопросы о себе. Формат общения позволяет заранее оценить, насколько человек подходит для подобного мероприятия.
Встреча проходила в помещении в подвале жилого дома. За неприметной дверью находилось пространство с кухней и отдельной комнатой, оборудованной матами и мягкой мебелью. Перед началом организатор рассказал о правилах. Участникам запрещалось проявлять настойчивость, хватать других людей без разрешения и переходить личные границы. Особое внимание уделялось принципу согласия: любое взаимодействие должно быть добровольным, а отказ необходимо воспринимать без давления.
После знакомства и короткой медитации участники приступили к упражнениям. Они передавали друг другу различные жесты, «рисовали» воображаемые картины на спине партнера и выполняли просьбы участников в небольших группах. Затем началась свободная часть встречи, которая продолжалась около трех часов.
Объятия, массаж и разговоры
На вечеринке собрались около 30 человек, причем публика оказалась весьма разновозрастной. Среди участников были как молодые люди, так и посетители старше 40 лет.
Многие объясняли свое присутствие желанием расслабиться, получить тактильный контакт или просто попробовать необычный формат общения. Одни предпочитали спокойные объятия, другие общались или делали друг другу массаж. При этом организаторы продолжали следить за соблюдением установленных границ. Сексуальных взаимодействий участники не демонстрировали.
Некоторые посетители поначалу испытывали заметное смущение и не решались самостоятельно искать партнеров для общения. Однако постепенно большинство включилось в процесс: люди объединялись в небольшие группы, меняли партнеров и проводили время в спокойной обстановке. В конце встречи организатор предупредил участников о возможном эмоциональном подъеме после большого количества физического контакта и посоветовал после возвращения домой отдохнуть.
Психологи спорят о пользе каддл-пати
Специалисты по-разному оценивают подобный формат. По мнению профессора кафедры гуманитарных и социальных наук РТУ МИРЭА Светланы Барматовой, объятия имеют особое значение, когда являются частью уже существующих отношений.
Она считает, что случайный телесный контакт с незнакомым человеком не способен полностью заменить близость с партнером, родственниками или друзьями. В то же время, по ее мнению, каддл-пати могут временно помочь человеку, испытывающему нехватку тактильного общения.
Специалист отдельно обращает внимание на культурные особенности. В российской традиции физический контакт между незнакомыми людьми обычно ограничен определенными социальными нормами, поэтому формат вечеринок объятий может восприниматься неоднозначно.
При этом Барматова подчеркивает, что подобные мероприятия не следует рассматривать как замену психотерапии или реальных отношений. По ее словам, чрезмерное увлечение каддл-пати может, напротив, усилить социальную изоляцию, если человек начнет использовать их вместо построения устойчивых связей.
Другой позиции придерживается психотерапевт и психиатр Сергей Дивисенко. Он сам посещал подобные мероприятия и считает их одним из способов удовлетворить потребность человека в телесном контакте.
По его словам, при грамотном предварительном отборе и контроле со стороны организаторов риск серьезных нарушений границ невысок. Специалист считает, что каддл-пати могут быть полезны людям, которым не хватает тактильного общения.
Клинический психолог Юлия Захарова также положительно оценивает формат. Она отмечает, что на таких встречах люди учатся понимать собственные желания, уважать чужие границы и спокойно отказывать в нежелательном контакте. С ее слов, каддл-пати могут оказаться полезными и в рамках психотерапевтической работы: взаимодействие с другими людьми позволяет на практике увидеть привычные модели поведения и отношения.
Психолог Анна Полосина считает, что объятия способны помочь снизить стресс и компенсировать нехватку физической ласки. Однако она предупреждает о риске зависимости от такого формата.
Собеседница считает, что регулярное посещение подобных мероприятий вместо попыток строить реальные отношения способно стать способом избегать эмоциональной близости. При этом сами объятия могут выполнять функцию кратковременной эмоциональной поддержки, помогая человеку успокоиться и почувствовать себя в безопасности.
Таким образом, каддл-пати могут быть интересным способом получить тактильный контакт, снять напряжение и познакомиться с новыми людьми. Однако специалисты сходятся в том, что такие встречи не способны заменить дружбу, семейные отношения, партнерство или полноценную психотерапию.
Главное условие безопасности — четкие личные границы и добровольное согласие на любой физический контакт. Если человек воспринимает каддл-пати именно как дополнительный способ общения и расслабления, а не как замену настоящей близости, такой формат может стать необычным вариантом досуга.
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