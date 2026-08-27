Каддл-пати в Москве: зачем люди приходят на вечеринки объятий и что об этом говорят психологи

27 августа 2026, 14:16

Журналист описал опыт посещения Каддл-пати в Москве

Фото: istockphoto/Halfpoint

Каддл-пати, или вечеринки объятий, становятся новым форматом досуга для людей, которым не хватает тактильного контакта, общения и эмоциональной разрядки. Участники таких встреч заранее проходят собеседование, а непосредственно во время мероприятия за соблюдением правил следят организаторы.