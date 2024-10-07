Кадеты и юнармейцы Клина стали участниками Марша кремлёвских курсантов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Девятый Марш кремлёвских курсантов стартовал в минувшие выходные в деревне Никольское городского округа Клин, участие в военно-патриотической акции приняли юнармейцы и кадеты клинской школы «Развитие», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Акция посвящена подвигу выпускников Кремлевского военного училища, которые осенью 41-го года встали на защиту Москвы у села Ярополец под Волоколамском и два месяца держали оборону. Участники акции — члены патриотических клубов и курсанты военных училищ — повторяют марш-бросок героев», — говорится в сообщении.Длина марш-броска от деревни Никольское до Волоколамского рубежа составляет 85 километров. Историческая реконструкция этого события проводится ежегодно с 2015 года.
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