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Кадеты и юнармейцы Клина стали участниками Марша кремлёвских курсантов

07 октября 2024, 14:00
Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Девятый Марш кремлёвских курсантов стартовал в минувшие выходные в деревне Никольское городского округа Клин, участие в военно-патриотической акции приняли юнармейцы и кадеты клинской школы «Развитие», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Акция посвящена подвигу выпускников Кремлевского военного училища, которые осенью 41-го года встали на защиту Москвы у села Ярополец под Волоколамском и два месяца держали оборону. Участники акции — члены патриотических клубов и курсанты военных училищ — повторяют марш-бросок героев», — говорится в сообщении.
Длина марш-броска от деревни Никольское до Волоколамского рубежа составляет 85 километров. Историческая реконструкция этого события проводится ежегодно с 2015 года.

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#клин
#патриотизм
#юнармия
#великая отечественная война
Ростовскую еврейскую религиозную общину ликвидировали в суде за нарушение закона
07 октября 2024, 14:27

Фото: iStock/Zolnierek

Ростовский областной суд ликвидировал местную еврейскую религиозную общину за нарушение закона о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости. Отмечается, что организацию также исключили из госреестра юридических лиц.
«Решением Ростовского областного суда местная религиозная организация «Ростовская еврейская религиозная община – КЕРОР» ликвидирована и исключена из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с несоблюдением требований законодательства РФ о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также несоблюдением целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Черкассах православные прихожане отстояли Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Власти Украины организовали самые масштабные в новейшей истории страны гонения на каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата. Она является самой большой общиной верующих в стране. Местные власти в регионах Украины приняли решение о запрете УПЦ, ссылаясь на её связь с Россией.

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#религия
#суд
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Москвичи смогут увидеть радиационный туман на текущей неделе
07 октября 2024, 13:57

Фото: iStock/Elena Koroleva

На текущей неделе москвичи смогут увидеть радиационный туман. Об этом рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.
«Сегодня наблюдался локальный туман. Массового тумана сегодня не было. В среду, в четверг и в пятницу, когда у нас разорвет облачность, тоже при такой ситуации, как сейчас, из-за влажности возможен где-то локальный туман, радиационный», – сказал Цыганков в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По словам синоптика, подобное явление как правило возникает в ночное время или ранним утром. Происходит это в первую очередь в низинах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что зимняя погода уже наступила в 40-45 процентах всех российских регионов. По его словам, восточная половина Якутии, Амурская область, а также восточная половина Забайкальского края будут покрыты снегом в течение этой недели. Кроме того, снег выпадет примерно на 70 процентах территории Сибирского федерального округа, за исключением самых юго-западных районов.

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В Кремле раскрыли отношение Путина к своему дню рождения
Песков: Путин не очень любит повышенный интерес к своей семье
07 октября 2024, 13:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин не любит повышенного интереса к его семье. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в рамках брифинга.
«Сам президент не очень любит повышенный интерес к своей семье и не считает день рождения и другие праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе», — пояснил Песков.

Он также отметил, что у российского президента есть дети и внуки и другие близкие люди, которые поздравляют его с праздниками.

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения. Главе государства исполняется 72 года. Известно, что в школьные годы будущий лидер страны был хулиганом и троечником, однако уже после окончания университета он начал свою карьеру в КГБ, что стало отправной точкой его политической жизни.

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«По-идиотски»: почему Лерчек отказалась от услуг Кати Гордон в суде и в чем ее упрекнула адвокат
07 октября 2024, 13:35

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Катя Гордон объявила о прекращении сотрудничества с Валерией Чекалиной (Лерчек) после того, как последняя отказалась от её услуг в суде. Это произошло во время прямого эфира программы Леры Кудрявцевой. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Лерчек отказалась от услуг Кати Гордон


Накануне суд отправил Чекалину и её бывшего супруга Артёма под домашний арест до 26 ноября в связи с расследованием незаконного вывода средств за рубеж. Катя Гордон и её коллега Алла Салихова должны были представлять интересы блогерши в суде. Однако, по словам Кати, Валерия неожиданно отказалась от её услуг, объяснив это опасениями повышенного внимания со стороны СМИ.

«Лера говорит, что она не хочет видеть меня своим защитником, потому что боится публичности. Там все камеры, меня узнали все», — рассказала Гордон в прямом эфире с Лерой Кудрявцевой.

Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

Гордон выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации и заявила, что Чекалина поступила неправильно, не предупредив её заранее о замене адвоката. Правозащитница считает, что Чекалина должна была сообщить ей об не в зале суда, чтобы она не чувствовала себя неловко.

«Она должна была меня предупредить, чтобы я не выглядела по-идиотски. Не могу понять, в чем сложность человеку сказать: „Кать, я передумала“. Мне было очень неприятно. Это ее право, выбрать другого защитника, но об этом нужно предупреждать. Это не должно происходить в зале суда, когда рядом куча камер», — рассказала Гордон.

Кроме того, адвокат сообщила, что ранее оказывала бесплатную юридическую помощь многодетной матери и теперь планирует прекратить благотворительную деятельность в поддержку блогеров. Она предположила, что следователи могли оказывать давление на Чекалину, чтобы избежать огласки дела, но сама она считает, что общественный интерес в таких случаях вполне оправдан.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала свою подругу Екатерину Гордон. В ответ на это Гордон выразила благодарность Кудрявцевой. Однако адвокат заявила, что она всё ещё сомневается в виновности Чекалиной. Единственный вопрос, который остался у Гордон к Лерчек — почему она не сообщила о смене адвоката.

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«Морозная ночь»: Синоптик предупредил, когда москвичам ждать заморозок
Синоптик Шувалов: самый холодный день будет в среду — девятого октября
07 октября 2024, 13:34

Фото: istockphoto/Marsha Williamson Mohr

Октябрь порадовал первыми теплыми днями, однако им на смену пришли дождь и туман. Ждать ли москвичам и жителям области резких похолоданий?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что понедельник будет неплохим, несмотря на туманность и дождливость.

«Воздух прогреется до 16-18 градусов, выглянет солнышко, но и дождик будет накрапывать. Все прелести осени в одном дне. Но это только прелюдие к похолоданию, которое развернется во вторник», — заявил синоптик.

Он добавил, что самый холодный день на этой неделе будет в среду (девятое октября), там ожидается 7-9 градусов в дневные часы.

«Со вторника на среду будет облачно, единственная и морозная ночь — со среды на четверг, там будет от 0 до 5 градусов, а днем тоже 7-9 градусов тепла. Рассчитывать на небольшое повышение можно, мы все-таки не в глухой осени», — сказал эксперт.

По его словам, потепление придет в пятницу (одиннадцатое октября) — там ожидается от 10 до 12 градусов в дневные часы.

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В Раменском открылась инженерная школа «Первопроходец»
07 октября 2024, 13:17

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Уникальный центр дополнительного образования «Первопроходец», ориентированный на глубокое изучение инженерного дела и повышение престижности этой профессии среди молодого поколения, заработал в Раменском, он будет взаимодействовать со школами, средними специальными учебными заведениями и работодателями, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Мы искренне рады открытию этого инженерного центра, потому что именно инженерное, техническое направление сейчас очень востребовано. Мы понимаем дефицит интереса у наших детей к инженерным специальностям и наукам, и надеемся, что наличие этого центра позволит изменить мнение наших старшеклассников, привлечь их к тем увлекательным проектам, которые будут реализовываться в центре «Первопроходец», — сказала председатель Комитета по образованию администрации Раменского городского округа Наталья Асеева.
Записаться на занятия в инженерную школу «Первопроходец» можно через соцсети центра или по телефону: 8 (993) 250-22-50.

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Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие микроРНК
Нобелевскую премию по медицине присудили Виктору Амбросу и Гэри Равкану
07 октября 2024, 13:16

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2024 года присуждена американским ученым Виктору Амбросу и Гари Равкину за открытие молекул микроРНК. Об этом объявил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.
Ученым удалось открыть новый класс крошечных молекул РНК, которые играют решающую роль в регуляции генов. В Нобелевском комитете подчеркнули, что это открытие позволило выявить абсолютно новый принцип регуляции генов.

Церемония награждения Нобелевский лауреатов состоится в начале декабря в Стокгольме. Амброс и Равкан разделят одиннадцать миллионов шведских крон (порядка 1 млн евро).

Ранее профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов раскрыл перспективы развития нанотехнологий в России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#швеция
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Кардиохирурга Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
07 октября 2024, 13:07

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Кардиохирурга Рената Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Как уточнили в полпредстве Татарстана, похороны состоятся в грядущую среду, 9 октября.
«Рената Сулеймановича Акчурина похоронят 9 октября на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом полпредству Татарстана сообщил его сын Максим Ренатович Акчурин», — сказано в публикации.

С выдающимся специалистом, который оперировал первого президента России Бориса Ельцина, попрощаются в этот же день в десять утра. Церемония прощания пройдет в стенах Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова.

Акчурин умер накануне в воскресенье, 6 октября, на 79-м году жизни.

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Минэнерго: Крым и Севастополь обеспечены бензином и дизелем, дефицита нет
07 октября 2024, 12:49

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Республика Крым полностью обеспечена бензином и дизелем, заявил замминистра энергетики региона Владимир Воронкин.
«На сегодня ситуация с топливом стабильная. Запасов хватает для населения Республики Крым и для частных структур, которые занимаются извозом и доставкой продуктов», — прокомментировал чиновник.

Воронкин добавил, что обстановка с топливом на полуострове отслеживается ежедневно. Дефицит не наблюдается.

Ранее сообщалось о возгорании на нефтебазе в Феодосии. В результате инцидента никто не пострадал, на месте ведут работу экстренные службы. В Феодосии действует режим ЧС муниципального характера.

До этого стало известно, что мужчина пытался скрыться от полиции на поливальной машине в Подмосковье.

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