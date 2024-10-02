Землю в Клину с начала года получили более 20 многодетных семей

Фото: пресс-служба г. о. Клин
Бесплатные земельные участки в Клину в этом году получили более 20 многодетных семей. Такие данные привела замглавы городского округа Евгения Рыжова.
«В этом году многодетным семьям Клина предоставлено 23 земельных участка. Ещё порядка 20 семей оформили или находятся в стадии оформления денежной выплаты вместо земли. Теперь такая возможность у многодетных тоже появилась», – пояснила Рыжова.По её словам, многодетные семьи получают в Клину земельные участки площадью от 10 до 15 соток в районе деревень Иевлево, Бортниково, Соколово и Заболотье. Всего с начала действия президентской программы в муниципалитете выдано свыше 900 земельных участков.
Сейчас на учёте в Клину – 191 многодетная семья. 40 семей пригласили в администрацию городского округа Клин вручить уведомления о праве на земельный участок. Теперь у семей есть две недели, чтобы определиться с дальнейшими действиями.
Если семья решит не брать сам участок, а получить компенсацию в 400 тыс. рублей, нужно будет подать заявление на портале РПГУ в разделе «Единовременная денежная выплата взамен земельного участка».
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