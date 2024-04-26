Кадеты из Каширы выиграли областной слёт часовых постов памяти «Пост №1»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Каширские кадеты стали победителями областного слета часовых постов памяти. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Соревнования проводились 23 апреля в Подольске на площади Славы.
В мероприятии приняли участие свыше 20 военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов Московской области.
Стоит отметить, что каширские кадеты выиграли золото во всех номинациях и заняли первое общекомандное место соревнований.
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В мероприятии приняли участие свыше 20 военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов Московской области.
«Городской округ Кашира представил отряд «Казаки России» школы №7. Ребята соревновались в четырех номинациях: вынос и представление знамени, строевые приёмы с оружием (ММГ АК-74) на месте, заступление на Пост и смена часовых Поста №1 и возложение цветов к мемориалу», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что каширские кадеты выиграли золото во всех номинациях и заняли первое общекомандное место соревнований.
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Мира Полтева