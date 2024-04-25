Каширские молодогвардейцы провели субботник в микрорайоне Ожерелье

Фото: пресс-служба г.о. Кашира
Весенний субботник провели активисты каширского отделения общественной организации «Молодая гвардия Единой России» в микрорайоне Ожерелья, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Ребята проделали большую работу по уборке территории. В частности, они вычистили участок под мостом, где за зиму скопилось большое количество мусора. Активисты проявили трудолюбие и ответственность и собрали весь мусор в мешки», — говорится в сообщении.В администрации муниципалитета отметили, что в ближайшее время молодогвардейцы планируют провести продолжение субботника, чтобы помочь поддержать чистоту и порядок в родно округе.
Ранее сообщалось, что масштабный субботник был проведён на территории лечебных подразделений Каширской больницы: в работах приняли участие более 350 сотрудников медицинского учреждения, они очистили от листьев и мусора около 10 тысяч квадратных метров.
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