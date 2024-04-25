В каширском фестивале ГТО приняли участие около 120 школьников

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Фестиваль «Кашира за ГТО!» среди сборных команд шестых классов школ состоялся во дворце спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» имени Елисеева, участие в мероприятии приняли 119 ребят, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Команды на фестиваль прислали средние школы №1, №2, №3, №4 и №9, отделения Барабановской школы в деревне Никулино и селе Кокино, Зендиковское отделение Тарасковской школы, отделение школы №4 в микрорайоне Ожерелье и кадетский корпус школы №7», — отмечается в сообщении.Школьники испытали свои силы в прыжках в длину с места, беге на 30 метров, отжимании, подтягивании, наклонах и подъёме корпуса из положения лёжа.
В прыжках в длину лучшие результаты показали Злата Щедрина и Асиф Каримов из школы №3, в наклонах — Варвара Кулешова из школы №4 и Алижон Ишбоев из школы №1, в отжиманиях — Анастасия Чернышова, представляющее отделение школы №4 в Ожерелье, в подтягивании — Роман Евстигнеев из Барабановской школы. Упражнения на пресс лучше всех сделали Злата Щедрина из школы №3 и Арсений Габибуллаев из школы в Зендикове. А в беге лучшими стали Алиса Юхманова из школы №4 и Роман Евстегнеев из Барабановской школы.
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Лев Каштанов