Кадыров: бойцов «Ахмата», участвовавших в задержании террористов, наградили

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о награждении бойцов полка «Ахмат-Россия», которые принимали участие в задержании террористов, устроивших атаку на «Крокус сити холл». Об этом Кадыров написал в Telegram-канале.
Уточняется, что были вручены двенадцать медалей «За отвагу» и двадцать ведомственных наград Минобороны РФ. По словам Кадырова, военные сами отказались от церемонии награждения из-за произошедшей 22 марта трагедии.
Глава Чечни отметил, что сразу же после получения наград бойцы вернулись к своей службе. Кадыров подчеркнул, что операция по задержанию преступников проводилась совместно с Центром специального назначения ФСБ.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Глава Чечни отметил, что сразу же после получения наград бойцы вернулись к своей службе. Кадыров подчеркнул, что операция по задержанию преступников проводилась совместно с Центром специального назначения ФСБ.
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Екатерина Коршунова