МВД России: полиция прибыла через 5 минут после сообщений о стрельбе в «Крокусе»

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Сотрудники полиции прибыли к концертному залу «Крокус Сити Холл» через пять минут после поступления информации о стрельбе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
По ее словам, данные о том, что полицейский-кинолог со служебной собакой якобы покинул место ЧП сразу же после нападения, являются недостоверными. Волк отметила, что человек в камуфляжной форме с собакой, который ранее был запечатлён на видео, не принадлежит к сотрудникам правоохранительных органов.
Напомним, по последней информации Следственного комитета РФ, погибли в страшной трагедии в Красногорске 137 человек.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Напомним, по последней информации Следственного комитета РФ, погибли в страшной трагедии в Красногорске 137 человек.
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Екатерина Коршунова