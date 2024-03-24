Расшифрован разговор террористов на видео из «Крокуса»

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Переводчик с таджикского в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал, что в момент нападения на «Крокус» террористы использовали таджикский язык.
По словам переводчика, преступники выкрикивали экстремистские лозунги. При этом один из них призывал сообщников не жалеть патроны,так как у него имелся большой запас. Специалист отметил, что ни на каком другом языке речь между террористами не велась.
Ранее сообщалось, что один из предполагаемых террористов вел себя странно во время посещения концертного зала за несколько дней до трагедии. Преступник появился в качестве обычного зрителя на концерте, чтобы иметь возможность проникнуть в зал.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Ранее сообщалось, что один из предполагаемых террористов вел себя странно во время посещения концертного зала за несколько дней до трагедии. Преступник появился в качестве обычного зрителя на концерте, чтобы иметь возможность проникнуть в зал.
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Екатерина Коршунова