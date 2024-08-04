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Кадыров объявил о запуске серийного производства «Ахмат-мобиля»

Кадыров: после внесения изменений «Ахмат-мобиль» пустили в серию
04 августа 2024, 17:10
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал об изменении конструкции «Ахмат-мобиля». Об этом он поделился в эфире телеканала «Россия 1».
Он рассказал, что лично участвовал в изменении конструкции бронеавтомобиля, который уже пустили серийное производство. На капоте машины появилась надпись «Ахмат».

Кадыров напомнил, что этот бронеавтомобиль был сконструирован генеральным конструктором предприятия «Ремдизель» Игорем Зараховичем. Он также изобрёл бронемашину «Тайфун».



Производят «Ахмат-мобиль» в Чечне, а предприятие «Ремдизель» расположено в Набережных Челнах в Республике Татарстан.

Ранее Кадыров в ходе интервью указал на нехватку силу у ВСУ, в связи с чем растёт число сдавшихся в плен военных.

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Жених из Нигерии, наркотики и смертная казнь: вернётся ли россиянка Дапирка из тюрьмы Вьетнама
04 августа 2024, 17:15

Фото: iStock/thawornnurak

Уроженка Ростова-на-Дону Мария Дапирка более десяти лет находится во вьетнамской тюрьме. Родственники девушки не теряют надежду увидеть дочь и даже выразили уверенность в том, что в скором времени россиянка вернется на Родину. О том, как Дапирка оказалась в тюрьме и за что была приговорена к смертной казни расскажет редакция «Радио 1».

Задержание в аэропорту


В 2014-м году 26-летнюю Марию Дапирка задержали по пути из Таиланда в Россию в аэропорту Хошимина. У девушки обнаружили 2,7 килограмма наркотических веществ. Ростовчанка отрицала вину, а ее родные уверены, что запрещенный груз в ее чемодан спрятал жених из Нигерии.

Жених из Нигерии


Мария Дапирка отправилась на отдых в Таиланд на несколько недель, однако ей так понравилась страна, что она решила остаться там жить. Вскоре девушка познакомилась с молодым человеком из Нигерии. Между ними завязались отношения и пара даже собиралась узаконить их. Молодые решили приехать в Россию, чтобы сообщить о своем намерении родителям Марии, однако в последний момент планы изменились.

Возлюбленный россиянки отправил ее домой рейсом с пересадкой во вьетнамском Хошимине, подарив в дорогу новый чемодан. А сам якобы собирался прилететь следом. После прощания в день вылета связь с мужчиной оборвалась.

Фото: iStock/DedMityay

Приговор суда


В соответствии с законами Вьетнама россиянке за попытку провоза наркотиков через границу грозила смертная казнь. Четыре года судьба задержанной висела на волоске и лишь 2018 году состоялся суд. Марию приговорили к пожизненному заключению свободы в местной тюрьме.

Письмо от дочери


Мать Марии рассказала изданию «КП — Ростов-на-Дону», что получила от дочери письмо. Девушка сообщила, что российское консульство получило ходатайство о ее переводе в РФ. Теперь дело за вьетнамской стороной, которая может просто не выдать заключенную.

В исправительном учреждении Дапирка трудится: плетет рыболовные сети, растит овощи и фрукты. Связь с матерью уже более десяти лет девушка поддерживает через консульство.

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Муж Камалы Харрис признался в супружеской измене
Муж вице-президента США Харрис Эмхофф признал, что изменял первой супруге
04 августа 2024, 16:57

Фото: iStock/Rawf8

Мужа кандидата в президенты США Камалы Харрис Дуга Эмхоффа обвиняют в измене первой жене с няней дочери. Об этом написал британский таблоид Daily Mail.
После выхода сенсационного материала издания Эмхофф признался в интервью CNN, что изменял своей первой супруге с няней их дочери. Он рассказал, что в то время семья пережила трудные времена из-за его действий.

Сама няня, ныне 47-летняя Наджен Нейлор, не стала отрицать эти слухи, однако прокомментировала лишь словами о том, что напугана всплывшими подробностями прошлого.

Уточняется, что во время романа с Эмхоффом Нейлор забеременела. Ребёнка она, как писали тогда СМИ, не оставила, однако в соцсетях в 2009 году распространилось видео, где Нейлор держит на руках девочку по имени Брук.

После этого инцидента супруги развелись, а Нейлор пришлось уволиться из элитной частной школы, где обучались дети Эмхоффа.

Спустя несколько лет, в 2013 году Эмхофф познакомился с Камалой Харрис, которая тогда была генпрокурором Калифорнии. Через год они поженились.

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Десятки тысяч британских пенсионеров могут разориться и замерзнуть
Guardian: десятки тысяч пенсионеров в Великобритании могут разориться
04 августа 2024, 16:25

Фото: iStock/EllenaZ

Десятки тысяч пенсионеров в Британии могут оказаться на грани разорения или замерзнуть зимой из-за решения властей сократить субсидии на предоставление топлива сотням тысячам пожилых людей. Об этом пишет издание Guardian.
Уточняется, что порядка 130 тысяч пожилых людей в Британии не получат зимних топливных выплат, так как их доходы превышают порог, который им возможность получать их. Согласно информации источника, последнее решение правительства Великобритании отменяет льготы примерно десяти миллионам пенсионеров в Англии и Уэльсе в рамках пакета мер «по исправлению основ экономики».

Генсекретарь Национального съезда пенсионеров Британии Ян Шорт предупредил о риске увеличения числа госпитализаций и смертей из-за подобных мер.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Великобритании заявил о неизбежности гражданской войны в стране. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#британия
#пенсионеры
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Ритуальные оргии или изнасилование: как сложилась жизнь девочки, которая родила в 5 лет
04 августа 2024, 16:02

Фото: istockphoto/Giuda90

Самой молодой матерью в истории медицины стала девочка из Перу. Когда на свет появился ее ребенок роженице было 5 лет и 7 месяцев. Что известно о феномене и судьбе Лины Медины расскажет редакция «Радио 1».

Беременность в пять лет


Лина Медина появилась на свет в 1933 году. Ее родители были простыми рабочими и жили в бедной деревне на юге Перу. Девочка росла обычным ребенком без каких-либо врожденных пороков и заболеваний. В какой-то момент родители девочки обратили внимание на округлившийся живот ребенка. Заподозрив у дочери рак, они обратились к врачам.

Оказалось, что Лина находится на седьмом месяце беременности.

Уже после обследования выяснилось, что девочка в раннем возрасте пережила гормональный сбой, из-за которого стало возможным раннее зачатие. Организм ребенка физически был не готов к родам и Лине сделали кесарево сечение. На свет появился мальчик.

Ребенок рос болезненным и слабым. В 1979 году сын юной роженицы скончался из-за проблем с костным мозгом.


Уголовное разбирательство


Правоохранительные органы пытались выяснить, как девочка могла забеременеть в столь юном возрасте. По подозрению в инцесте сначала был задержан отец Лины, однако за недостаточностью доказательств преследование в отношении него прекратилось.

Родители малышки предполагали, что ее могли изнасиловать, когда она ходила к реке стирать белье. Не исключалось, что Лина могла стать жертвой ритуальных оргий, которые устраивали местные жители.

Сама Лина вспомнить о том, что с ней произошло не смогла.

Судьба Лины


В возрасте 39-ти лет Лина вышла замуж и вновь родила. Семья Лины никогда не давала интервью и всегда отказывалась от встреч с журналистами. Умерла Лина Медина в результате инфаркта в возрасте 82 лет 8 ноября 2015 года. Так и оставшись самой молодой роженицей из всех когда-либо зарегистрированных в истории.

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В России выставили на продажу секретную «Волгу» КГБ
На Ставрополье выставлена на продажу редкая «Волга», построенная для КГБ
04 августа 2024, 15:41

Фото: iStock/Eagle2308

В Георгиевске Ставропольского края на продажу выставлена «Волга» ГАЗ 24-34, которая строилась малым тиражом для КГБ СССР. Об этом пишет Motor.ru.
Под капотом секретной «Волги», которая была выпущена в 1991 году, — мотор V8 мощностью 195 лошадиных сил. Для маскировки в салоне автомобиля установлен обычный рычаг трансмиссии и бутафорская педаль сцепления. Уточняется, что в данной машине сохранились характерные черты «догонялки».

За секретную «Волгу», которая ожидает реставрации, владелец просит 2,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что уральское управление Росгвардии распродает автомобили, которые были у них в собственности, в том числе и машины, находящиеся в ведении ведомства в Тюменской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#автомобили
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Маск предрек гражданскую войну на фоне массовых протестов в Британии
Маск на фоне массовых беспорядков в Британии предрек гражданскую войну в стране
04 августа 2024, 11:14

Фото: iStock/nevenmn

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Великобритании заявил о неизбежности гражданской войны в стране. Об этом он написал в социальной сети X.
Бизнесмен, комментируя одно из видео с протестами в британских городах, отметил, что гражданская война в Британии абсолютно неизбежна. Иных комментариев Маск давать не стал.

Ранее сообщалось, что более 50 сотрудников полиции пострадали при подавлении беспорядков, которые возникли после убийства детей во время урока танцев в Саутпорте. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 29 июля семнадцатилетний подросток зарезал трех детей в танцевальной студии — девочек в возрасте от 6 до 9 лет. Возмущенные жители устроили акцию протеста возле местной мечети из-за слухов о том, что преступник является мусульманином, но в полиции это опровергли.

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Немецкие разведчики не могут сосредоточиться на работе из-за жары
Bild: немецкие разведчики не могут сосредоточиться из-за жары в офисе
04 августа 2024, 10:53

Фото: iStock/photosvit

Сотрудники Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) не могут сосредоточиться на работе из-за жары в офисе. Об этом пишет Bild.
Согласно информации источника, кондиционеры не установлены в 3,5 тысячи офисов организации. Из-за этого температура в помещениях поднимается до 30–33°C.

Сотрудники ведомства жалуются на то, что им стало сложно сосредоточится на чем-либо. Атмосферу работы в офисе при такой температуре работники сравнили с нахождением в тепловом боксе.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, стоит ли ожидать 30-градусную жару этим летом в Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Американские врачи отказались лечить раненого сына Джигарханяна
«МК»: врачи в США отказались лечить раненого Степана Джигарханяна бесплатно
04 августа 2024, 09:47

Фото: iStock/megaflopp

Сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан, который получил ранение в результате обстрела в США, проходит реабилитацию в домашних условиях, так как американские врачи отказались лечить его бесплатно. Об этом информирует «Московский комсомолец».
По словам Джигарханяна-младшего, он отказался ночевать в больнице, поскольку это стоило бы 36 тысяч долларов, что является большой суммой. Он отметил, что в настоящее время находится дома.

Степан добавил, что ранение серьезное, однако он чувствует себя неплохо.

Напомним, 58-летний Степан Джигарханян стал случайным свидетелем конфликта местных преступных банд в Лас-Вегасе. В него выстрелили из проезжающего мимо автомобиля. Одна задела голову Джигарханяна-младшего по касательной.

Ранее сообщалось, что таксист выстрелил в голову пассажиру на севере столицы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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СК планирует провести новые допросы по делу Тимура Иванова
СК планирует повторно допросить Тимура Иванова, Бородина и свидетелей по делу
04 августа 2024, 05:34

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Следственный комитет (СК) может дополнительно допросить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, бизнесмена Сергея Бородина и свидетелей по делу. Об этом говорится в официальных документах суда, передает РИА Новости.
Согласно документу, следователи отметили, что необходимо изучить доказательства, чтобы иметь возможность провести дополнительные допросы в связи с расширением расследования.

Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля. Иванову предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

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