Кадыров объявил о запуске серийного производства «Ахмат-мобиля»

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал об изменении конструкции «Ахмат-мобиля». Об этом он поделился в эфире телеканала «Россия 1».
Он рассказал, что лично участвовал в изменении конструкции бронеавтомобиля, который уже пустили серийное производство. На капоте машины появилась надпись «Ахмат».
Кадыров напомнил, что этот бронеавтомобиль был сконструирован генеральным конструктором предприятия «Ремдизель» Игорем Зараховичем. Он также изобрёл бронемашину «Тайфун».
Производят «Ахмат-мобиль» в Чечне, а предприятие «Ремдизель» расположено в Набережных Челнах в Республике Татарстан.
Ранее Кадыров в ходе интервью указал на нехватку силу у ВСУ, в связи с чем растёт число сдавшихся в плен военных.
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Кадыров напомнил, что этот бронеавтомобиль был сконструирован генеральным конструктором предприятия «Ремдизель» Игорем Зараховичем. Он также изобрёл бронемашину «Тайфун».
Производят «Ахмат-мобиль» в Чечне, а предприятие «Ремдизель» расположено в Набережных Челнах в Республике Татарстан.
Ранее Кадыров в ходе интервью указал на нехватку силу у ВСУ, в связи с чем растёт число сдавшихся в плен военных.
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Анастасия Чинкова