Кадыров рассказал о вкладе Чечни в спецоперацию на Украине

Фото: сайт Кремля
Порядка 10 тысяч военных из Чечни выполняют боевые задачи на 14-ти направлениях в зоне СВО. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава республики Рамзан Кадыров.
Он подчеркнул, что с начала спецоперации из Чечни на фронт отправились свыше 45 тысяч солдат, 18 603 из которых являются добровольцами. Отмечается, что Чечня также набирает добровольцев из других регионов России.
Кроме того глава региона сообщил, что Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова отправил на СВО 201 бронемашину, 1766 единиц спецтранспорта и 5980 квадрокоптеров.
В заключение Кадыров отметил, что участие в спецоперации является «священным долгом» каждого чеченца, который не хочет жить по европейским ценностям.
В декабре прошлого года Кадыров сообщал, что Чечня выполнила план по мобилизации на полторы тысячи процентов.
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Кроме того глава региона сообщил, что Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова отправил на СВО 201 бронемашину, 1766 единиц спецтранспорта и 5980 квадрокоптеров.
В заключение Кадыров отметил, что участие в спецоперации является «священным долгом» каждого чеченца, который не хочет жить по европейским ценностям.
В декабре прошлого года Кадыров сообщал, что Чечня выполнила план по мобилизации на полторы тысячи процентов.
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Анастасия Чинкова