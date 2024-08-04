Кадыров рассказал о растущем недовольстве в рядах украинских войск

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале о растущем недовольстве и нехватке сил у украинских военнослужащих.
По словам Кадырова, это подтверждает возросшее количество сдающихся в плен, в том числе иностранцев. Чеченский лидер выразил мнение, что многие украинцы, взятые в плен, были мобилизованы принудительно.
Кадыров подчеркнул, что они сдаются в плен из-за «невыполнимых задач», которые перед ними ставит руководство.
Ранее американский военный эксперт Марк Слебода сообщил, что украинские военные в зоне проведения СВО пытаются сдаться россиянам при любом удобном случае. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Минобороны: ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников и ЗРК С-125
МО РФ: ВСУ потеряли до 710 военных и танк в результате действий группировки «Юг»
Группировка войск «Юг» отразила контратаку бригады ВСУ
Кадыров подчеркнул, что они сдаются в плен из-за «невыполнимых задач», которые перед ними ставит руководство.
Ранее американский военный эксперт Марк Слебода сообщил, что украинские военные в зоне проведения СВО пытаются сдаться россиянам при любом удобном случае. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Минобороны: ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников и ЗРК С-125
МО РФ: ВСУ потеряли до 710 военных и танк в результате действий группировки «Юг»
Группировка войск «Юг» отразила контратаку бригады ВСУ
Екатерина Коршунова