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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров убеждён, что уже в этом году Россия одержит победу в спецоперации на Украине. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».
Ежедневно Кадырову, по его словам, поступает множество сообщений от командиров, находящихся непосредственно в зоне СВО. В настоящее время они сообщают, что «заходят» на стратегически важный объект.
Глава республики подчеркнул, что победа 100% будет за Россией, и в этом нет никаких сомнений. У ВСУ нет пехоты, а российская армия активно продвигается вперёд.
Также Кадыров указал на уверенное положение ВС РФ под Волчанском. На данном направлении «вообще нет проблем», поскольку украинские военные сами сдаются в плен и заявляют, что им стыдно воевать.
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Глава республики подчеркнул, что победа 100% будет за Россией, и в этом нет никаких сомнений. У ВСУ нет пехоты, а российская армия активно продвигается вперёд.
Также Кадыров указал на уверенное положение ВС РФ под Волчанском. На данном направлении «вообще нет проблем», поскольку украинские военные сами сдаются в плен и заявляют, что им стыдно воевать.
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Анастасия Чинкова