Кадыров опубликовал пост с фото Путина и стихотворением о Всевышнем

Владимир Путин и Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост с фотографией президента России Владимира Путина и стихами о Всевышнем.
На снимке Кадыров стоит рядом с президентом, который держит в руках Коран.
Автора стихотворения глава Чечни не указал.
Ранее Кадыров обсудил сотрудничество с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном в Абу-Даби.
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«О, Всевышний, прости! Вновь и вновь я ду1а повторяю... И стирая колени до самой последней крови, Не устану молить, чтоб во славу любимого Края Мой Чеченский Народ жил в единстве и братской Любви…» — отрывок стихотворения, опубликованного Кадыровым.
Автора стихотворения глава Чечни не указал.
Ранее Кадыров обсудил сотрудничество с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном в Абу-Даби.
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Элина Позднякова