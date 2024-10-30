Кадыров назвал удар по зданию Генштаба ВСУ «ответкой» за Гудермес

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)
Удары «Геранями» по центру управления беспилотниками Генштаба ВСУ в Киеве являются возмездием за атаку на Российский университет спецназа в Гудермесе. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Уточняется, что удары произошли в среду, 30 октября, в 04:00 и 05:30. По словам Кадырова, в результате дополнительного удара есть погибшие и пострадавшие.
Согласно данным ВКС МО РФ, в перехваченных радиопереговорах противник озвучивает информацию о 9 ликвидированных и 17 раненых, заключил чеченский лидер.
Напомним, во вторник, 29 октября, украинский беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Чечне. Отмечается, что среди сотрудников и учащихся университета жертв нет, но есть погибшие и раненые среди солдат ВСУ, которые находились там под стражей.
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Согласно данным ВКС МО РФ, в перехваченных радиопереговорах противник озвучивает информацию о 9 ликвидированных и 17 раненых, заключил чеченский лидер.
Напомним, во вторник, 29 октября, украинский беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Чечне. Отмечается, что среди сотрудников и учащихся университета жертв нет, но есть погибшие и раненые среди солдат ВСУ, которые находились там под стражей.
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Екатерина Коршунова