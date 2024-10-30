Кадыров раскрыл потери противника при ударе по Генштабу ВСУ в Киеве

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)
Девять «нацистов» погибли и еще 17 ранены при ударе ВС РФ по центру управления беспилотниками в генштабе ВСУ в Киеве. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Сегодняшний дополнительный удар оказался очень результативным. По информации ВКС МО РФ, в перехваченных радиопереговорах украинцы озвучивают информацию о 9 уничтоженных нацистах и еще 17 раненых», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что удары «Геранями» по центру управления беспилотниками Генштаба ВСУ в Киеве являются возмездием за атаку на Российский университет спецназа в Гудермесе. Уточняется, что удары произошли в среду, 30 октября, в 04:00 и 05:30.
Напомним, во вторник, 29 октября, украинский беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Чечне. После этого Кадыров пообещал возмездие, которое «даже не снилось».
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Элина Позднякова