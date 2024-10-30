Кадырову подарили трактор Lamborghini

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)
Гендиректор Lamborgini Стефан Винкельманн подарил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову трактор, сообщил республиканский телеканал «Вайнах».
Техникой будут пользоваться, чтобы развить сельское хозяйство в регионе. Она стоит во дворе резиденции Кадырова. Политик уже осмотрел трактор.
Перед этим Рамзан Кадыров раскрыл потери украинской армии в результате российского удара по Генштабу ВСУ в Киеве. Глава ЧР опубликовал сообщение в Telegram-канале.
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«Подарки с Европы отправляют. Хороший подарок Lamborghini, но на войну (спецоперацию — прим. ред.) не отправлю, в сельском хозяйстве будет, там нужна техника», — приводятся слова Кадырова.
Перед этим Рамзан Кадыров раскрыл потери украинской армии в результате российского удара по Генштабу ВСУ в Киеве. Глава ЧР опубликовал сообщение в Telegram-канале.
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Никита Кротов