Кадыров оценил уровень безработицы в Чечне

13 сентября 2025, 22:00

Кадыров: безработица в Чечне сократилась до 4,5% за 18 лет

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости заявил, что за последние 18 лет уровень безработицы в республике сократился почти в 17 раз.