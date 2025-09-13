Кадыров оценил уровень безработицы в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости заявил, что за последние 18 лет уровень безработицы в республике сократился почти в 17 раз.
Если в 2007 году он составлял 76%, то сегодня — около 4,5%. При этом население региона выросло с 950 тыс. до 1,57 млн человек, и, по словам Кадырова, снижение безработицы произошло несмотря на этот значительный прирост населения.
Кадыров выразил уверенность, что при текущих темпах проблему безработицы в Чечне удастся решить в ближайшие несколько лет. По его мнению, важную роль в этом играют малый и средний бизнес, развитие туризма и реализация крупных инвестиционных проектов.
Ранее, 12 сентября, Центробанк сообщал о безработице на историческом минимуме и отмечал, что доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться.
