Глава Чечни Кадыров назвал политику не женским делом
Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, Айшат Кадырова, решила уйти с поста вице-премьера региона, чтобы вернуться к работе в модном бизнесе по собственному желанию. Об этом в интервью РИА Новости рассказал сам лидер республики.
По его словам, решение было полностью личным. Он пояснил, что «политика – это не совсем женское дело» и особенно в Чеченской Республике. Поэтому, когда Айшат сама изъявила желание уйти, Кадыров дал согласие. Глава республики также отметил, что две другие его дочери также больше не занимаются политикой.
Кроме модного дома Firdaws, которым Айшат руководит с 2016 года, у неё есть и другие бизнес-проекты, «с которыми она прекрасно справляется», однако подробности Кадыров не раскрыл.
Айшат Кадырова начала свою карьеру в правительстве Чечни в 2020 году, став первым замминистра культуры, затем возглавила ведомство, а в 2023 году получила пост вице-премьера республики. В феврале 2025 года она объявила об уходе из политики.
