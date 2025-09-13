Глава Чечни Кадыров назвал политику не женским делом

13 сентября 2025, 10:49

Кадыров объяснил уход дочери Айшат из политики её собственным желанием

Рамзан и Айшат Кадыровы (фото: Telegram @ayshatkadyrova)

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, Айшат Кадырова, решила уйти с поста вице-премьера региона, чтобы вернуться к работе в модном бизнесе по собственному желанию. Об этом в интервью РИА Новости рассказал сам лидер республики.