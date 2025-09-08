«Верните детей»: Стало известно, о чём молят Кадырова в письмах из Украины
Украинские женщины направляют многочисленные обращения главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев. ЧГТРК «Грозный» опубликовала его заявление в своём Telegram-канале.
Чеченский омбудсмен заявил, что украинки просят Кадырова помочь им в розыске их детей. Он не уточнил, о каких именно детях идет речь: о совершеннолетних военнослужащих Вооружённых сил Украины или о несовершеннолетних, которые оказались на территории России.
Солтаев утверждает, что жительницы Украины, как и другие авторы обращений, подчеркивают уважение и доверие к Рамзану Кадырову и признают его авторитет. Представители омбудсмена пообещали, что все, кто пытается связаться с главой Чечни, получат ответ на свои обращения.
