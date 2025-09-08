«Верните детей»: Стало известно, о чём молят Кадырова в письмах из Украины

08 сентября 2025, 14:08

Украинские женщины обратились к Кадырову с просьбой помочь в поиске детей

Рамзан Кадыров (Фото: Telegram @RKadyrov_95)

Украинские женщины направляют многочисленные обращения главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев. ЧГТРК «Грозный» опубликовала его заявление в своём Telegram-канале.