«Верните детей»: Стало известно, о чём молят Кадырова в письмах из Украины

Украинские женщины обратились к Кадырову с просьбой помочь в поиске детей
Рамзан Кадыров (Фото: Telegram @RKadyrov_95)

Украинские женщины направляют многочисленные обращения главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев. ЧГТРК «Грозный» опубликовала его заявление в своём Telegram-канале.



Чеченский омбудсмен заявил, что украинки просят Кадырова помочь им в розыске их детей. Он не уточнил, о каких именно детях идет речь: о совершеннолетних военнослужащих Вооружённых сил Украины или о несовершеннолетних, которые оказались на территории России.

Солтаев утверждает, что жительницы Украины, как и другие авторы обращений, подчеркивают уважение и доверие к Рамзану Кадырову и признают его авторитет. Представители омбудсмена пообещали, что все, кто пытается связаться с главой Чечни, получат ответ на свои обращения.

Ольга Щелокова

