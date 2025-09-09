Кадыров рассказал, что удар по генштабу ВСУ ликвидировал девять человек
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ответ на атаку БПЛА на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе были нанесены удары «Геранями» по центру управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве. По его словам, в результате этого удара погибли девять человек, еще 17 получили ранения. Об этом пишет РИА Новости.
Кадыров напомнил, что в конце октября 2024 года крыша пустующего здания РУС загорелась после атаки БПЛА, однако тогда жертв и пострадавших не было. На следующий день он сообщил о двух ударах по украинскому центру управления, откуда якобы осуществлялось руководство беспилотником, который атаковал Гудермес.
«В ту же ночь была ответка. Я на второй день после удара сообщал об этом. Дроном управляли с центра управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две «Герани». Ракеты пробили крышу. Наша радиоразведка перехватила переговоры, в них всушники говорили о девяти погибших и 17 раненых. С нашей стороны жертв после удара дроном не было», — отметил Кадыров.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.