Кадыров рассказал, что удар по генштабу ВСУ ликвидировал девять человек

09 сентября 2025, 08:45

Фото: iStock/Diy13

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ответ на атаку БПЛА на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе были нанесены удары «Геранями» по центру управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве. По его словам, в результате этого удара погибли девять человек, еще 17 получили ранения. Об этом пишет РИА Новости.





Кадыров напомнил, что в конце октября 2024 года крыша пустующего здания РУС загорелась после атаки БПЛА, однако тогда жертв и пострадавших не было. На следующий день он сообщил о двух ударах по украинскому центру управления, откуда якобы осуществлялось руководство беспилотником, который атаковал Гудермес.





«В ту же ночь была ответка. Я на второй день после удара сообщал об этом. Дроном управляли с центра управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две «Герани». Ракеты пробили крышу. Наша радиоразведка перехватила переговоры, в них всушники говорили о девяти погибших и 17 раненых. С нашей стороны жертв после удара дроном не было», — отметил Кадыров.