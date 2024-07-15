Кадыров попросил построить соцобъект вместо памятника себе

Фото: IStock/Кирилл Зыков
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил у российского предпринимателя, основателя Группы «Сафмар» Михаила Гуцериева вместо памятника в его честь построить в республике социальный объект, передает РИА Новости.
Гуцериев отметил, что он с бывшим главой Чечни Ахматом Кадыровым одними из первых приехали в Республику и основали здесь первую больницу и школу. На это было потрачено более 18 миллионов долларов.
Встреча главы Чечни с предпринимателями проходит в рамках Кавказского инвестиционного форума в Грозном.
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Олег Дикий