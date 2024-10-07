Кадыров поздравил Путина с днем рождения

Фото: сайт Кремля
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения в своем Telegram-канале. 7 октября российскому лидеру исполнилось 72 года.
«Я искренне поздравляю Владимира Владимировича с днём рождения! От всей души желаю ему крепкого здоровья, благополучия, счастья, долгих лет жизни, удачи и успехов в его нелегкой работе!», – отмечается в публикации.
Кадыров подчеркнул, что Чечня благодарна Путину. Он отметил, что президент России поддержал его отца Ахмата Кадырова «в его усилиях по возрождению республики».
«Каждый житель Чеченской Республики ему за это глубоко благодарен и признателен. Мы никогда этого не забудем!» – заявил Кадыров.
В своем послании Кадыров также отметил, что Путин руководил страной, когда ей пророчили «полный развал и анархию», но она преодолела кризис, «заняла достойное место на мировой арене» и «сумела сплотить общество вокруг идеи национального возрождения».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководитель государства будет работать в свой день рождения.
Читайте также:
В итальянском городе появился баннер с поздравлением Путина
Путин сообщил президенту Таджикистана Рахмону о предстоящей встрече в Москве
В Кремле сообщили, как Путин отметит день рождения 7 октября
Александр Климов