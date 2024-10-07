Кадыров поздравил Путина с днем рождения

Разрастание пустынь грозит Средиземноморью и всей Южной Европе в случае глобального потепления более чем на 3 градуса по Цельсию. Об этом заявил глава Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски в беседе The Daily Telegraph. По его словам, подобные перемены в климате могут произойти к 2100 году.