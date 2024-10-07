В итальянском городе появился баннер с поздравлением Путина

Фото: Сайт Кремля
В итальянском Турине развернули баннер в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Об этом РИА Новости сообщили в ассоциации «Перспектива».
По словам авторов инициативы, баннер был повешен на мосту в центре Турина. Баннер длиной четыре метра и шириной два метра был подготовлен за одну ночь.
На баннере с двумя российскими флагами следующий текст: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина».
Ранее в Генуе распространили листовки с портретом президента Путина и надписью на русском и итальянском языках «С днем рождения, президент».
7 октября президенту России исполняется 72 года. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в свой день рождения президент Путин планирует работать.
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«Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане» , – заявил собеседник агентства.
На баннере с двумя российскими флагами следующий текст: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина».
Ранее в Генуе распространили листовки с портретом президента Путина и надписью на русском и итальянском языках «С днем рождения, президент».
7 октября президенту России исполняется 72 года. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в свой день рождения президент Путин планирует работать.
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Александр Климов